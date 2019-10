Unict-Confindustria Catania, incontro in rettorato con il presidente Biriaco

Il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, ha incontrato questa mattina il rettore Francesco Priolo nel corso di una visita istituzionale. All’incontro erano presenti il delegato del rettore al Trasferimento tecnologico e ai Rapporti con le imprese Antonio Terrasi e il direttore di Confindustria Giovanni Grasso. «Da anni la nostra associazione intrattiene stretti e proficui rapporti con l’Università di Catania – ha premesso il presidente Biriaco -, promuovendo iniziative a favore dei giovani e a sostegno delle start up. Oggi siamo qui per rinnovare la disponibilità a potenziare questi rapporti, con il coordinamento del delegato ai rapporti con l’Ateneo Antonio Perdichizzi, anche in virtù della partnership che l’Università ha sottoscritto con il Digital Innovation Hub, al quale vogliamo garantire un forte impulso di progetti e contenuti». «Da parte nostra – ha assicurato il rettore Priolo – c’è la massima attenzione e volontà di collaborare, convinti come siamo che, sul piano della formazione, della ricerca e soprattutto della terza missione universitaria, il rapporto con il mondo delle imprese sia cruciale. Occorre certamente avviare una strategia d’Ateneo che vada oltre le già numerose iniziative individuali, delle quali è stata intrapresa la ricognizione, partendo subito con progetti immediatamente operativi, che potranno essere seguiti dai delegati Antonio Terrasi e Rosario Faraci, incaricato degli incubatori d’impresa e delle start up».