Continua senza tregua l’energica azione di contrasto al tedioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi promossa dal Questore Mario Della Cioppa che ha emesso altri daspo urbani nei confronti di tre soggetti dediti abitualmente all’attività di guardiamacchine: O.F. classe 57, V.G. classe 70 e G.S. classe 78. Nonostante fossero stati più volte sanzionati, avrebbero continuato imperterriti ad esercitare l’attività illecita nelle zone di Corso Sicilia, Largo Paisiello, piazza Montessori e nelle vie limitrofe.

In conseguenza del provvedimento, i parcheggiatori abusivi, avranno il divieto di accesso per un anno alle aree urbane in cui erano soliti svolgere la loro attività illecita e, in caso di inosservanza del provvedimento, saranno puniti con la pena dell’arresto fino ad un anno e con l’applicazione di una misura di prevenzione.

La vigorosa azione di repressione messa in atto dalla Polizia di Stato continua a dare i suoi risultati: nella trascorsa settimana infatti sono stati sanzionati ben 37 individui sorpresi ad esercitare l’attività di guardiamacchine nelle vie del centro storico, del litorale Playa e nelle zone dove più si concentra il flusso di turisti e frequentatori della movida catanese.

Un valido strumento messo a disposizione dei cittadini per la segnalazione dei luoghi in cui sono presenti i parcheggiatori abusivi è costituito dall’applicazione “YouPol”, attraverso la quale chiunque, in forma del tutto anonima, può dare il proprio prezioso contributo per il ripristino della legalità.

Anche nei prossimi giorni verranno espletati specifici servizi volti a debellare tale piaga con l’emissione di ulteriori daspo.