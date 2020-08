Tendopoli di Vizzini: Asp, "non idonea per ospitare"

L'Azienda provinciale sanitaria di Catania ha dato doppio parere sanitario vincolante negativo per la struttura che la Croce rossa sta realizzando a Vizzini, in un dismesso deposito in disuso dell'Aeronautica Militare, in contrada Salonia, destinato dal ministero dell'Interno ad ospitare migranti posti in quarantena che sbarcano in Sicilia. I pareri negativi sono stati firmati dal commissario ad acta per l'emergenza Covid-19, e dalla direttrice dell'Uoc Igiene ambienti di vita, ritenendo che la struttura non abbia i necessari criteri idonei all'isolamento e alla quarantena dei migranti e che non possa essere espresso parere igienico favorevole. Il doppio parere dell'Asp di Catania è vincolante dopo l'ordinanza 31 del 9 agosto scorso emessa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che all'articolo 3 specifica che "l'individuazione dei centri per la quarantena deve avere un parere di congruità alle misure anti Covid-19 rilasciato dall'Asp competente per territorio". La stessa ordinanza vieta la realizzazione di centri di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture.