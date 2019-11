Tassa dei rifiuti, "Catania il capoluogo di provincia piu' costoso"

Nel 2019 in Italia la spesa media a famiglia per la tassa dei rifiuti urbani e' di circa 300 euro. Ma le differenze territoriali sono molto marcate: la Regione piu' economica e' il Trentino Alto Adige, con 190 euro, la piu' costosa la Campania con 421. Catania e' il capoluogo di provincia piu' costoso (504 euro e un aumento del 15,9% rispetto al 2018), Potenza il piu' economico (121 euro e un decremento del 13,7% rispetto al 2018). Sono questi alcuni dati resi noti dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva e presentati oggi a Roma. Per quanto riguarda l'analisi delle tariffe dei 112 capoluoghi di provincia, sono state riscontrate variazioni in aumento in circa la meta', 51 capoluoghi, mentre tariffe stabili sono state riscontrate in 27 capoluoghi e in diminuzione in 34. A Matera l'incremento piu' elevato (+19,1%), a Trapani la diminuzione piu' consistente (-16,8%). A livello di aree geografiche, i rifiuti costano meno al Nord (in media 258 euro), segue il Centro (299 euro), infine il Sud, piu' costoso (351 euro).

Piu' di due famiglie su tre (precisamente il 68,2%) ritengono di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti: la percentuale sale all'83,4% in Sicilia, segue l'Umbria con l'80,2%, la Puglia con il 79,1%, la Campania con il 78,4%. Solo il 60% delle amministrazioni comunali o delle aziende che gestiscono il servizio ha elaborato e reso disponibile la Carta dei servizi. Solo due su tre indicano il tipo di raccolta effettuata, la meta' esplicita la frequenza con cui e' effettuata. E al cittadino e' ancor meno dato a sapere con che frequenza vengono igienizzati i cassonetti (lo indica appena il 47% delle Carte), pulite le strade (37%) o svuotati i cestini per strada (25%).L'indagine di Cittadinanzattiva sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento, nel 2019, una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprieta' di 100 metri quadri. La rilevazione e' realizzata nell'ambito del progetto "Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino", finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico.