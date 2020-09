Ritirate dieci patenti ai 'Furbetti della corsia di emergenza'

Nell'ambito di servizi mirati al controllo del territorio e alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania eseguiti nel fine settimana, agenti in servizio sulla Tangenziale hanno ritirato dieci patenti di guida ai cosiddetti 'furbetti della corsia di emergenza'. L'intervento tempestivo della Polizia Stradale, che ha riscosso il plauso degli automobilisti in transito, si legge in una nota della Questura, è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità.