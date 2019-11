Mobilità, Metrobus Christmas per muoversi più facilmente in città coi mezzi pubblici.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, per il mese delle festività natalizie, sarà possibile viaggiare, senza limiti di tempo, su tutti i mezzi pubblici locali, autobus dell’Azienda Municipale Trasporti e metropolitana della Ferrovia Circumetnea, con un abbonamento unico a soli 15 euro. Con lo stesso abbonamento sarà anche possibile parcheggiare senza costi aggiuntivi nei parcheggi scambiatori gestiti dall’Amt di Nesima, Santa Sofia e Due Obelischi per tutta la giornata, senza orari.

“Catania -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- diventa sempre più attrattiva grazie ad una iniziativa che nel periodo natalizio permetterà ai nostri concittadini e ai tantissimi abitanti dell'hinterland, con un biglietto unico Amt Fce comprensivo dei parcheggi scambiatori, di raggiungere il centro storico rivitalizzato e animato da tantissimi eventi e manifestazioni. Si va dai mercati artigianali alla pista di pattinaggio all'interno della Villa Bellini, che farà da cornice ad altri mercatini, sino ai concerti del 30 e del 31 che annunceremo a breve e alle luminarie che, con il contributo degli sponsor, stanno per essere collocate, per la prima volta e con largoo anticipo oltre che nelle più importanti vie del centro anche in viale Vittorio Veneto, viale Libertà, via D'Annunzio, via Etnea fino a piazza Borgo”.

Il nuovo servizio “Metrobus Christmas”, proposto dal Comune di Catania, Amt e Fce, è stato presentato nella sala giunta del Municipio dal sindaco di Catania Salvo Pogliese, dall’assessore alla Mobilità Giuseppe Arcidiacono, dal presidente dell’Amt Giacomo Bellavia, che l’ha fortemente voluto e promosso su input del sindaco Pogliese, e dal direttore generale della Fce, Salvatore Fiore. Presenti anche l’assessore allo Sport Sergio Parisi e al Commercio Ludovico Balsamo oltre alla consigliera di Amministrazione di Amt Agata Parisi, al direttore di esercizio della Fce Nello Gentile e a quello amministrativo, Mario Lo Bello.

Da subito sarà possibile acquistare la tessera, dai colori e dalla grafica accattivanti, nei punti vendita Amt, ufficio abbonamento e chioschi di piazza Stesicoro e Stazione Centrale, e nella biglietteria Fce della stazione Borgo, oltre che negli abituali punti vendita dei tagliandi di viaggio che ne fanno richiesta.

“Per queste vacanze natalizie vogliamo agevolare i cittadini nell’utilizzo dei mezzi pubblici con soli 15 euro –ha spiegato il presidente Bellavia-. Con questo accordo Comune-Amt-Fce da un lato aiutare vogliamo la città ad avere un servizio molto flessibile, dall’altro vorremmo anche aiutare i cittadini ad accostarsi al mezzo pubblico che diventa un’alternativa sempre più credibile, rispetto al mezzo privato. Questa è la prima volta che diamo la possibilità di viaggiare e parcheggiare con un unico abbonamento, si tratta quindi di una prova importante, sperimentale, un passo avanti decisivo anche dal punto di vista tecnologico. Contiamo che questa iniziativa venga accolta bene dal cittadino, per trasformarla poi in quotidianità”.

“Ringrazio il sindaco e il presidente Bellavia per aver promosso l’iniziativa –ha commentato l’assessore Arcidiacono-. Con questa integrazione i cittadini usufruiranno di un servizio che gli consentirà di apprezzare la città e di fare la passeggiata per gli acquisti con grande serenità. Sono convinto che questa iniziativa straordinaria, diventerà presto ordinaria, sia per i catanesi, sia per i residenti dell’hinterland. Nei prossimi giorni illustreremo altre iniziative per promuovere la mobilità sostenibile”.

“In questo momento stiamo cercando anche di integrare i sistemi vettoriali, quello nostro e quello di Amt e Trenitalia -ha aggiunto il direttore Fce Salvo Fiore-. Questo piccolo passo promozionale vuole convincere l’utente, soprattutto in questo periodo di grande traffico nel centro urbano, a lasciare la macchina e prendere il mezzo pubblico, offrendo un’opportunità molto conveniente. Questo è il nostro auspicio e speriamo che i catanesi apprezzino sempre di più il mezzo pubblico sia su ferro sia su gomma”.

L’assessore Balsamo ha anche annunciato a breve un accordo con le associazioni di categoria del commercio, con il quale i commercianti avranno la possibilità di acquistare gli abbonamenti del metrobus Christmas per farne omaggio ai loro clienti abituali.