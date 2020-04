Covid Fase2, lunedì riaprono i grandi parchi comunali della Città

"La riapertura controllata dei piu' grandi parchi comunali di Catania, gia' da lunedi', segna anche simbolicamente una ripresa delle attivita' in una citta' che non puo' stare ancora ferma per via di provvedimenti nazionali che non tengono conto degli indici di contagio prossimi allo zero che si registrano in Sicilia". Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese annunciando la decisione di aprire, gia' lunedi' 4 maggio, i cancelli del Giardino Bellini, del parco Gioeni, del parco Gemmellaro e della Villa Pacini. Per essere pronti all'appuntamento l'assessore Fabio Cantarella, gia' dai giorni scorsi, ha fatto avviare intensi lavori di ripulitura, scerbamento e sanificazione dei piu' grandi polmoni verdi della Citta' che dunque potranno essere nuovamente frequentati, da cittadini e runner, seppure vigilati per evitare assembramenti, che volessero riprendere a godere dei piu' ampi spazi verde attrezzati della Citta'.