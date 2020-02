Coronavirus, oggi il vertice operativo a Catania

E' in programma per questa mattina a Catania il vertice operativo sul Coronavirus, convocato dal presidente della Regione Nello Musumeci alla luce di quanto accaduto in questi giorni nel resto del Paese. L'incontro servirà a concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell'Isola, dove non sono stati comunque accertati casi di contagio. Saranno presenti, assieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell'Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando. Ieri intanto sono stati posti in quarantena presso l'hotspot di Pozzallo i migranti sbarcati in Sicilia dopo essere stati salvati nel Mediterraneo. "In conformità alle decisioni prese dall'Unità di crisi convocata dall'assessore alla Salute - ha detto Musumeci -, i migranti sbarcati a Pozzallo sono posti in quarantena presso l'hotspot. L'equipaggio della nave, invece, rimarrà a bordo per lo stesso periodo, sotto il controllo sanitario dell'Usmaf. Ringrazio il prefetto di Ragusa per aver sostenuto questa decisione, il sindaco di Pozzallo e tutte le autorità sanitarie che stanno lavorando per garantire questa misura preventiva indispensabile. La stessa disposizione varrà, ovviamente, per Lampedusa e per Messina".