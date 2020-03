Coronavirus, in Sicilia i casi salgono a 53

coronavirus in sicilia su 440 tamponi effettuati 404 sono negativi

Sono 53 i campioni relativi ai controlli sul coronavirus trasmessi dalla Sicilia all'Istituto superiore di sanita': di questi, sette sono stati gia' validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). A comunicarlo e' la Regione Siciliana nel suo bollettino sulla situazione Covid-19 nell'Isola. I dati sono stati gia' trasmessi all'Unita' di crisi nazionale: su 791 tamponi effettuati 729 sono risultati negativi e nove sono in attesa dei risultati. Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna): nessuno e' in regime di terapia intensiva. Gli altri 35 contagiati sono in isolamento domiciliare.