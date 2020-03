Coronavirus: altri 3 casi sospetti Sicilia

In Sicilia sono attualmente sette i casi confermati di contagio da Coronavirus, mentre altri tre sono risultati sospetti oggi e i tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore della sanita'. Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. I tre nuovi casi sospetti, due nella provincia di Catania e uno in quella di Palermo, non destano particolari preoccupazioni "e soltanto per uno e' stato necessario, in via precauzionale, il ricovero in ospedale ma non in terapia intensiva", ha spiegato Razza.