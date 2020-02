Cna Catania organizza il “Pmi Digital Lab”

Si terrà lunedì 10 prossimo, con inizio alle 14.00, presso l’UniCredit Business Center di Catania, in corso Sicilia 44, l’evento pubblico “Pmi Digital Lab”, organizzato da Cna Catania, occasione per i piccoli imprenditori di entrare in contatto con soluzioni innovative e conoscere importanti casi di successo e scoprire i vantaggi della trasformazione digitale. Il format prevede tre momenti diversi: Un panel in cui sei grandi aziende innovative in diversi settori si alterneranno nel condividere la loro visione, l’impegno e i casi di successo concreti nella trasformazione digitale delle pmi. Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti idee, punti di vista ed esperienze differenti. Interventi di esperti nel digitale, che forniranno strumenti pratici, quali tecnologie, metodi e altri tool utili, cui seguirà un momento di dialogo con l’obiettivo le competenze pratiche dei partecipanti.