Castello Ursino 17 settembre incontro con Chiara Donà dalle Rose

Presenterà il suo libro "Judas the Guess - il processo dell'umanità", ma soprattutto sarà occasione per conoscere e confrontarsi con un personaggio vulcanico: avvocato titolare di un'importante studio legale cone sedi a Venezia e Roma, protagonista da vera mecenate del panorama culturale internazionale, esponente dell'antichissima famiglia dei dogi veneziani, ha ideato la Biennale dell'Arte Sacra e con la Fondazione Donà Dalle Rose è impegnata da un ventennio nella promozione artistica e sociale, con grande attenzione per l'area del Mediterraneo, avendo scelto la Sicilia come base operativa per numerose iniziative tutte di grande successo.

Sinora il fulcro delle attività della Fondazione si è rivolta principalmente a Palermo e Sicilia occidentale, ma adesso pare che si stiano creando le condizioni per nuovi impegni, anche in sinergia con altre organizzazioni mecenatiche: l'approdo nel capoluogo etneo non è un caso.

Anche il libro ha una genesi singolare, seguendo quasi un percorso inverso: nasce da uno spettacolo teatrale ideato dalla stessa Chiara che lo ha poi trasformato in romanzo.

Ad accompagnare l'autrice per la presentazione del libro a Catania l'avvocato Marcello Consiglio e la professoressa Mariella Spagnolo, a sua volta animatrice del Festival della Filosofia che si svolgerà a Palermo nei primi giorni di ottobre, con il tentativo in corso proprio in questi giorni di realizzarne un'appendice catanese che rappresenterebbe ulteriore arricchimento culturale per entrambe le città sorelle.

A seguire poi la presentazione del libro, Chiara Donà dalle Rose offrirà un grande dono ai catanesi, con la messa in scena il prossimo 3 ottobre alla Villa Bellini del suo "musical-teatro equestre" appositamente adattato per l'occasione: ne scriveremo nei prossimi giorni appena saranno noti i dettagli. Chiara Modìca Dona' dalle Rose, ha scelto significativamente l'editore siciliano Angelo Mazzotta per pubblicare uno dei suoi ultimi romanzi, "Judas the guess: il processo dell'umanità" come dice l'autrice "il primo di una triade dedicata ad un ideale processo all'uomo di tutti i tempi che vede in campo Maria Maddalena e Giuda, trasformandoli da imputati ad inquirenti, in un viaggio atemporale tra i millenni della storia dell'uomo."

Appuntamento da non perdere quindi giovedì 17 settembre alle ore 19 al Castello Ursino.