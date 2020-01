Assostampa, tavolo su desertificazione a Catania

Un fronte comune di Assostampa con i sindacati confederali per combattere la desertificazione dell'informazione di Catania. Questa ipotesi di lavoro, che dovrebbe realizzarsi gia' a partire dai prossimi giorni, e' emersa durante l'assemblea della sezione di Catania dell'Assostampa alla quale hanno partecipato il sindaco della citta' metropolitana, Salvo Pogliese, ed i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. "In particolare, sul caso 'La Sicilia' - in un momento in cui giudice del lavoro e giudice penale si rimbalzano la responsabilita' di decidere sul destino dei lavoratori e sulle loro richieste - sara' proposto un tavolo di confronto comune con gli amministratori giudiziari delle aziende del gruppo Ciancio sottoposte a sequestro - si legge in una nota -. L'obiettivo e' chiarire le reali prospettive del quotidiano e delle altre testate, un realistico piano di rilancio industriale e conoscere quanto finora fatto a tutela delle aziende e dei lavoratori". Nel corso dell'assemblea - che ha discusso e approvato all'unanimita' la relazione del segretario provinciale Orazio Aleppo - sono quindi stati affrontati temi prettamente sindacali illustrati nelle relazioni dei rappresentanti regionali e nazionali dei gruppi di specializzazione. Tre i temi di particolare rilievo emersi nel corso del dibattito: la riproposizione con forza della questione morale della rappresentanza sindacale; la necessita' di fare chiarezza nei rapporti con gli enti locali sul ruolo di addetto stampa e portavoce e sulle procedure di reclutamento; il riconoscimento di un'adeguata presenza dei free lance catanesi negli organismi regionali e nazionali.