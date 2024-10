INPS, cambia tutto a poche ore dal bonifico: non aspettarlo, tanto non arriva | Ormai è deciso

Veramente dall’INPS hanno deciso che non lo invieranno più, il tanto atteso bonifico? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo veramente e perché il popolo del web è totalmente in subbuglio.

I cittadini tra bonus, agevolazioni, riduzioni ed esoneri, cercano in tutti i modi di riuscire ad arrivare a fine mese. Non è sicuramente facile in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, sono molti i lavoratori che hanno perso molto.

Non solo a livello economico ma anche di affetti e di salute. Proprio per questo motivo, con fatica il popolo sta cercando di ricominciare. In base alla propria situazione lavorativa e familiare, ci sono diversi aiuti che il cittadino può richiedere, che gli spetteranno di diritto.

Uno in particolare però sta facendo “sudare freddo” molti, soprattutto perché il solo pensiero di non vedersi accreditare quel bonifico, sta mandando in confusione tutti. Cosa sta succedendo dall’INPS?

Il comunicato INPS

L’INPS cerca in tutti i modi di aggiornare i cittadini, i quali ricevono spesso comunicazioni da parte dell’ente sia in maniera tradizionale, quindi attraverso raccomandate o nell’apposita sezione dell’area personale sul loro sito, sia in maniera più attuale. Infatti è fondamentale restare aggiornati sui canali social dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per avere notizie e scambi di opinione in merito alle novità del caso.

A tal proposito, da poche ore sull’account X è apparso un messaggio che potrebbe interessare a molti cittadini, il quale recita: “Dal #16ottobre è online il servizio per i beneficiari di prestazioni #pensionistiche e #previdenziali per la richiesta di un’aliquota maggiore o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta che deve essere effettuata all’#INPS ogni anno”. Oltre a questo, il popolo sta aspettando notizie in merito anche a un altro frangente, uno che sicuramente preoccupa molto, essendo che si parla di bonifici che potrebbero saltare.

Bonifico sì, bonifico no

Come dicevamo, sono molte le comunicazioni che ogni mese vengono attese con ansia da parte dei cittadini, in quanto molte di queste, riservano bonus in denaro che vengono accreditate sul conto. In questo frangente, la preoccupazione del popolo sale alle stelle, in merito al pagamento di ottobre per l’Assegno di inclusione.

A parte il primo pagamento che viene richiesto il 15 del mese, i successivi vengono inoltrati il giorno 27. Il problema di questo mese è che il suddetto giorno cade di domenica, quindi per il momento c’è chi vocifera che l’INPS potrebbe inoltrare il pagamento il lunedì 28, quindi in ritardo e chi invece ipotizza per il 26 ottobre al mattino, come riportano anche da money.it. Ovviamente per avere maggiori informazioni bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’ente.