Canone Codice Fiscale, da oggi diventa a pagamento: quasi 60€ come tassa di cittadinanza | Non si scappa

Se chiedete il Codice Fiscale dovrete pagare 60 €, è il pagamento del canone e non potrete evitarlo, in quanto la procedura è questa non ci sono riduzioni. Spieghiamoci meglio.

Il Codice Fiscale è un codice univoco e identificativo ai fini fiscali di tutti i cittadini italiani e non, che risiedono in Italia. Questo documento è complementare alla Tessera Sanitaria e molto spesso viene richiesto insieme alla Carta d’Identità.

Nel nostro Paese è obbligatorio avere entrambi i documenti, in quanto sono un modo per poterci identificare e inoltre mediante il microchip del CF, possiamo svolgere diverse operazioni, come per esempio le accettazioni durante le visite mediche, la richiesta dei farmaci e così via.

Come per tutti i documenti, anche per questo esiste una data di scadenza, dopo della quale il Codice Fiscale andrà rinnovato, così come avviene in casa di rottura, danneggiamento, smarrimento o furto. In tutti questi frangenti sappiate che il canone da pagare si aggira attorno ai 60€. Vediamo meglio il caso.

Codice Fiscale: a chi bisogna richiederlo

Quando dovete richiedere il Codice Fiscale bisogna sempre valutare la motivazione per la quale viene inoltrata la richiesta, in quanto le procedure saranno differenti. Per esempio, se vi nasce un figlio, dovrete registrare il bimbo all’Asl di appartenenza e al Comune di residenza e in seguito vi arriverà il documento.

Qualora invece doveste chiedere un duplicato dovrete recarvi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e autenticarvi tramite Spid e ancora in caso di trasferimento in Italia, dovrete rivolgervi direttamente agli uffici di dovere. A prescindere da quale possa essere la motivazione, tutto questo è di solito gratuito, bisognerà prendere un appuntamento e occuparsi di tutte le procedure burocratiche, più o meno lunghe. Allora per quale motivo oggi noi parliamo di un canone per il Codice Fiscale?

Il canone per richiedere questo documento

Come anticipato, le procedure consone che molti intraprendono sono quelle gratuite, dove rivolgendosi agli appositi enti, rispettando ovviamente i tempi prescritti, si otterrà il proprio Codice Fiscale direttamente a casa. Non per tutti i casi però un utente può aspettare i normali giorni lavorativi prima di ricevere questo documento molto importante.

Per questo motivo, sono molti coloro che si rivolgono ad agenzie esterne, come per esempio Romexpress, grazie alle quali, una volta compilati i campi, si occuperanno loro di effettuare tutta la burocrazia con gli enti addetti, in modo che voi non dobbiate occuparvi di appuntamenti e autenticazioni. Ovviamente essendo questo un servizio a pagamento, come indicano dal sito, per fare questa procedura dovrete pagare circa 60€ e non penserete più a nulla.