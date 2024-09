Patatine Cancerogene: non le mangeremo mai più | Stanno ritirando tutte le confezioni

Attenzione se acquisti queste patatine. Sono cancerogene e potrebbero essere un serio pericolo per la tua salute.

Le patatine sono sicuramente uno snack perfetto per fermare la fame o fare un aperitivo in compagnia. Eppure, dietro a ‘una tira l’altra’ si nascondono delle sostanze cancerogene assai pericolose per la nostra salute. La Commissione Europea ha ormai deciso e sembrerebbe che tra alcuni mesi vedremo scomparire alcune note marche dagli scaffali dei supermercati.

Ma ecco quali sono nello specifico, così che anche tu, se sei abituato ad acquistarle, smetterai prima che sia troppo tardi.

Le patatine fritte sono un alimento apprezzato da grandi e bambini e perfetto per diverse occasioni. In commercio esistono centinaia di migliaia di aziende che le producono e ognuna di esse offre dei sapori differenti. Nonostante ciò, in queste ore la Commissione Europea ha preso una decisione irremovibile. All’interno di alcune patatine vendute negli scaffali dei nostri supermercati, ci sono delle sostanze cancerogene e rischiose per il nostro organismo. Per accorgersene basta controllare l’etichetta e saperle poi riconoscere tra i vari ingredienti.

Ecco dunque nello specifico quali sono e cosa possono farci rischiare consumandole abitualmente.

Il pericolo delle patatine chips

Dopo una serie di esami condotti dall’Autorità Europea, la Commissione ha deciso di abolire dagli scaffali alcune patatine chips contenenti delle specifiche sostanze. Una scelta che mira sicuramente alla sicurezza alimentare e dell’individuo. Secondo l’EFSA, esistono in particolar modo 8 additivi assai pericolosi che, se contenuti dentro le patatine chips, bastano per essere tolte dal commercio. Queste sostanze cancerogene modificano il materiale genetico del soggetto e sono una possibile causa del cancro.

In Europa quindi, al contrario degli Usa, si è preso molto seriamente la questione e ben presto scompariranno dei pacchetti di patatine dai supermercati della nostra nazione.

Gli additivi cancerogeni per l’uomo

Come spiegato precedentemente, prima che effettivamente vengano tolte dal commercio, per scoprire quali patatine sono pericolose basta controllare l’etichetta. L’importante è che non contengano nessuno di questi additivi: Concentrato di Fumo 809045-(SF-003), Profragus R714-(SF-001), Profragus SmokeR709-(SF-008), SmokEz Enviro-23-(SF-006), Zesti Fumo Codice 1o-(SF-002), Scansmoke SEF525-(SF-004), Fumokomp-(SF-009) e infine SmoKEz C-10-(SF-005). Queste sostanze vengono inserite all’interno delle patatine per donargli un sapore più affumicato. Insomma, prima che nel 2025 entri in vigore la nuova norma europea, controlla sempre l’etichetta e non abbassare mai la guardia.

Soltanto così potrai evitare di acquistare delle patatine chips cancerogene al tuo supermercato di fiducia. Non sottovalutare la questione.