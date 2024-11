Eurospin, in pochi sanno cosa si nasconde dietro la loro acqua | La comprano tutti convinti sia Sant’Anna

La verità sull’acqua Eurospin: non ci crederai mai ma è tutto vero

Uno dei supermercati più frequentati in Italia è Eurospin. Questo punto vendita, che ha molti sedi su tutto il territorio nazionale, si distingue per un’ampia varietà di prodotti tra cui scegliere per qualsiasi settore alimentare e non solo. La sua cifra, inoltre, è che presenta molti prodotti di marche alternative a quelle più blasonate, quindi a prezzi inferiori e molto vantaggiosi.

Sebbene Eurospin sia di diritto un cosiddetto “discount”, proprio per via dei prezzi che caratterizzano la merce che ha in vendita, di fatto ha dei numeri incredibili per quanto riguarda la clientela e non ha niente da invidiare ai supermercati più blasonati come Carrefour, Conad o Esselunga.

Inizialmente, quando Eurospin ed i supermercati di questo tipo hanno iniziato a diffondersi anche in Italia, molte persone vi si recavano solo per acquistare determinati generi alimentari, preferendo altri negozi per prodotti più “delicati” come i freschi.

Oggi, invece, sempre più famiglie fanno la spesa mensile da Eurospin e qui acquistano anche la frutta e la verdura, la carne e il pesce e l’acqua. Proprio in merito a questo prodotto, c’è una verità che in pochissimi sanno: ecco cosa si nasconde dietro all’acqua Eurospin.

La verità sull’acqua Eurospin

Come abbiamo anticipato, oggi come oggi le famiglie che amano Eurospin vi si recano per la spesa settimanale e qui comprano tutto, dai prodotti alimentari fino ai detersivi, passando per i tessili o i cosmetici. Come molti altri supermercati, anche Eurospin vanta un volantino di tutto rispetto, con offerte incredibili che rendono la spesa ancora più conveniente. Online, inoltre, si trova uno store Eurospin che propone prodotti ed elettrodomestici impossibili da trovare nei negozi fisici come lavatrici, aspirapolveri o stufette a prezzi imbattibili.

In merito all’acqua, quella venduta da Eurospin sgorga a Rebruant, a 1950 metri di altezza, ha un residuo fisso di 22 mg/l a 180° ed è analizzata dal laboratorio del Dipartimento di biotecnologie dell’Università di Torino, per poi essere imbottigliata dalla Fonti di Vinadio s.p.a. Tutte queste caratteristiche significano solo una cosa: ecco qual è.

È proprio uguale

Le medesime caratteristiche elencate precedentemente per quanto riguarda l’acqua venduta da Eurospin, al prezzo di 25 centesimi a bottiglia, sono quelle che caratterizzano la pregiata acqua Sant’Anna. Ciò significa che i due prodotti sono esattamente identici: a differenziarle è solo il prezzo.

L’acqua Sant’Anna, infatti, costa circa 43 centesimi a bottiglia e la differenza di prezzo è dovuta principalmente alla marca e alle attività di marketing e di pubblicità.