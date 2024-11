È arrivato il ‘Covid 24’: il ceppo killer che ti fa cadere anche i capelli | Mai stato così aggressivo

Allarme Covid 24, altro che 2020: ora fa perdere anche tutti i capelli

Nel 2020, tutto il mondo ha subito uno stop improvviso su ogni fronte, determinato dall’emersione di un virus altamente contagioso chiamato Sars-CoV-2 che ha causato milioni di morti in tutto il mondo. Chi sta leggendo ha probabilmente vissuto tutto ciò e si ricorda bene la paura e la preoccupazione di quei mesi, per sé e per gli altri.

Inizialmente localizzato solo in Cina, il virus del Covid 19 si è poi diffuso in tutto il mondo per via dell’interconnessione che caratterizza la società di oggi. Non c’è continente in cui il Covid 19 non sia arrivato, non abbia contagiato qualcuno e non abbia mietuto qualche vittima, purtroppo.

Per tutelare la popolazione dalla pandemia, i governi di tutto il mondo hanno imposto i cosiddetti “lockdown”, periodi di chiusura di ogni attività considerata non essenziale. Anche le scuole hanno chiuso per diversi mesi, spostando quando possibile le lezioni online.

Oggi, sebbene l’emergenza si sia conclusa e ormai la vita di quasi tutti sia tornata alla sua normalità, si sta però diffondendo una nuova paura, ben più consistente. Lo chiamano Covid 24 ma è tutta un’altra cosa rispetto a quello che conoscevamo: di cosa si tratta.

Allarme Covid 24, la paura è diffusa

I sintomi dell’infezione da Sars-CoV-2, anche a distanza di quattro anni dai primi casi e quindi dopo tutte le mutazioni del caso, sono sempre quelli influenzali e para influenzali quindi febbre, raffreddore, tosse, mal di gola, mal di ossa e debolezza generale. Quando li si avverte, o quando si sa di essere stati in contatto con una persona con il Covid 19, è buona abitudine farsi un tampone rapido a casa, così da sapere se si ha il Sars-CoV-2 o meno e, nel caso di positività, evitare di contagiare i più fragili.

Oggi, però, ad attirare l’attenzione di medici e pazienti non è più tanto il Covid 19 in sé e per sé quanto il Long Covid, cioè quell’insieme di sensazioni e di sintomi che caratterizzano alcune delle persone che hanno avuto il Covid 19 precedentemente, anche dopo la guarigione. Per la sua intensità, lo chiamano anche Covid 24.

Attenzione ai capelli

Il long Covid in alcuni casi è così forte da superare addirittura i sintomi dell’infezione di Covid 19. Può infatti portare con sé febbre leggera o intermittente, affaticamento persistente e dolori muscolari e articolari, sebbene non siano rari un annebbiamento mentale, i disturbi del sonno, le vertigini ed anche la cefalea.

A livello dermatologico, alcuni pazienti che stanno patendo il Covid 24 e cioè il long Covid sperimentano eruzioni cutanee di varia natura, come macchie rosse o pruriginose e si segnala anche la perdita dei capelli, anche a mesi di distanza dall’ultimo tampone positivo.