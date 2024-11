C’avete la pancia più grossa del debito pubblico | Meloni ‘costringe’ gli italiani alla palestra: ecco come

Non si potrà più essere in sovrappeso. Meloni obbliga a fare palestra

Mantenere il peso forma, ormai si sa, è fondamentale per la salute. Molte patologie, infatti, hanno tra i fattori che possono favorire l’insorgenza anche il sovrappeso, fattore a cui spesso si dà meno importanza rispetto a quella che realisticamente ha all’interno dell’ampio discorso della prevenzione.

Quando si parla di diabete o di ipercolesterolemia, ad esempio, si fa riferimento spesso e volentieri alla genetica: se si hanno genitori che ne hanno sofferto, allora ci si identifica come inevitabili destinatari di queste patologie.

In realtà, non c’è solo la familiarità a portare allo sviluppo di tale malattie metaboliche: lo stile di vita, quindi l’alimentazione, il peso e lo sport sono degli alleati fondamentali per abbassare al minimo il rischio di incappare in uno di questi problemi che, seppur controllabili con i farmaci, sono comunque insidiosi.

Oggi Giorgia Meloni ha deciso di sostenere tutti gli italiani che desiderano recuperare un po’ di salute mediante una novità che li costringe a tutti gli effetti a praticare dello sport: non puoi scappare, il tuo destino è la palestra.

Così sarai costretto ad andare in palestra

Mantenere uno stile di vita attivo è il primo passo per rimanere in salute. Essere attivi significa muoversi ogni volta che si ha la possibilità di farlo: all’ascensore, per esempio, si possono preferire le scale, così come la bicicletta è l’alternativa migliore all’automobile e così via. A questo stile di vita si devono poi aggiungere i 150 minuti di attività fisica moderata e intensa che l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce agli adulti ogni settimana, da moltiplicare per due in caso di menopausa. Dai 60 anni in su, infatti, è ancora più importante muoversi, così da contrastare l’aumento di peso e mantenere un buon tono muscolare.

Proprio per agevolare le attività sportive tra i 60 e gli 80 anni, sono in vigore alcune agevolazioni specifiche per questa fascia d’età. Ne è un esempio su livello nazionale il bonus trasporti, che può favorire l’autonomia dell’anziano che, in modo totalmente gratuito, salendo su un bus o su una metro può raggiungere la palestra.

Agevolazioni per lo sport over 60

La maggior parte delle agevolazioni relative allo sport negli over 60 ha carattere locale: enti e Comuni, infatti, mettono in campo azioni specifiche volte a favorire la mobilità dei propri cittadini più anziani. In alcuni paesi, per esempio, a chi ha una determinata età sono offerti corsi di ginnastica in modo totalmente gratuito; in altri casi, invece, l’iscrizione va versata ma l’importo resta comunque molto basso.

Per scoprire se il proprio Comune organizza forme di sostegno all’attività fisica di questo tipo è opportuno informarsi, recandosi fiscalmente in Municipio negli orari di apertura al pubblico o consultando il sito internet, solitamente molto aggiornato in merito.