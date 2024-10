Trabocchetto Giorgetti: altro che taglio delle tasse | Pagheremo anche per andare al bagno

Un tranello tremendo che costerà molto agli italiani: la manovra di Giorgetti

Le famiglie italiane stanno vivendo un periodo storico di certo non glorioso. La situazione economica, infatti, è decisamente faticosa per molti: gli stipendi sono uguali a sé stessi da tempo e, secondo la Legge di Bilancio 2025 e le prime bozze che circolano, si manterranno tali anche nel 2025. Le tasse, dall’altro lato, crescono, così come i prezzi dei beni di tutti i giorni.

In una situazione del genere, le famiglie si augurerebbero che il governo proponesse forme di aiuto e di sostegno economico finalizzate ai più deboli ma, se da un lato questo esiste come ad esempio con l’Assegno di Inclusione, dall’altra vengono introdotte periodicamente delle novità che non fanno altro che far storcere il naso agli italiani. Ecco l’ultima trovata, di Giorgetti.

Si pagheranno più tasse

Come abbiamo anticipato, in queste settimane il governo è al lavoro sulla nuova Legge di Bilancio 2025. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, a differenza di quanto aveva detto il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che aveva promesso che non ci sarebbe stato alcun aumento delle tasse per cittadini e imprese, l’anno prossimo ci saranno persone che pagheranno di più e, paradossalmente, guadagneranno di meno. Attenzione, questo non significa che verranno introdotte tasse e imposte aggiuntive: la situazione, infatti, è delicata.

Ad oggi, godono delle detrazioni anche le famiglie dove ci sono figli fiscalmente a carico di età uguale o superiore a 21 anni, quelle che quindi non beneficiano dell’assegno unico. Tali detrazioni hanno un importo teorico da 950 euro all’anno, cifra che però va proporzionata al reddito. L’anno prossimo, però, tutto cambierà: le medesime famiglie che quest’anno godono di queste detrazioni finiranno per non godere più del medesimo diritto alla detrazione e questo comporterà quindi anche un abbassamento dello stipendio.

Perchè si abbassa lo stipendio

Le detrazioni per figli a carico fungono, oltre che da supporto economico per le famiglie, anche da abbassatrici dell’imposta in busta paga, che si traduce quindi in un aumento della retribuzione netta. Se, nel 2025, venisse confermato che le famiglie con figli a carico con più di 21 anni non godranno più di queste detrazioni, ciò comporterà uscite più alte e, dall’altro lato, retribuzioni nette più basse. Le detrazioni rimarranno in vigore, per figli con più di 30 anni, solo in caso di disabilità. Se rimane vero ciò che ha detto Giorgetti, cioè che nel 2025 non ci sarà un aumento delle tasse, dall’altro molte famiglie dovranno pagare un’Irpef più alta per via del taglio delle detrazioni.