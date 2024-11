Ti chiudono il mutuo se fai queste spese: ora ti spiano l’estratto conto | Rimani in mezzo alla strada

Così il tuo mutuo verrà chiuso, tutta colpa di quelle spese: devi stare attento

Sono moltissime le famiglie che, oltre alle spese e ai rincari a cui tutti siamo ugualmente sottoposti, hanno sulle spalle anche un mutuo. Il più diffuso è quello sulla casa, anche se c’è chi l’ha anche su altri beni come l’ufficio, la casa vacanze e così via.

Il mutuo è un dovere economico sempre pesante da portare con sé che, però, è anche l’unica via in molti casi attraverso cui, dopo decenni di sforzi, si riesce ad avere una casa tutta per sé. A differenza dell’affitto, infatti, dopo un determinato periodo di tempo l’immobile diventa di proprietà; con l’affitto, invece, si paga un canone mensile ma non si entra mai in possesso della casa.

Una volta ottenuto il mutuo, che si stipula con una banca o comunque con un istituto di credito, poi il dovere del cliente è “solo” quello di versare la rata prima della scadenza. Ci sono alcune spese, però, che possono bloccare il mutuo e rendere impossibile la vita del correntista!

Ecco quali sono le spese così pericolose da ostacolare il mutuo: chi si trova in questa situazione, infatti, rischia di perdere la casa e di non potersene permettere un’altra, quindi è meglio conoscere tutte le regole così da non cascarci!

Queste spese fanno perdere il mutuo

Oggi come oggi, è possibile informarsi sui diritti e doveri che si ha in quanto cittadini e titolari di un conto corrente e/o di un mutuo non solo mediante un appuntamento in banca o in Posta, ma anche online. Sul web, infatti, si trovano tutte le informazioni di cui si ha bisogno in modo facile, veloce e gratuito e questo permette di evitare di incappare in errori o in trappole potenzialmente gravissime.

Un divulgatore molto seguito in ambito economico è Daniele Santucci che, di recente, su Tik Tok ha affrontato il tema della ludopatia e delle scommesse. Molti, infatti, si chiedono se la banca considera ludopatici i clienti che si giocano anche solo una decina di euro a settimana: ecco qual è stata la sua risposta.

Attento, così perdi tutto

Ebbene, bastano poche decine di euro ma versate periodicamente ai siti di scommesse o in generale alle piattaforme ludopatiche per giocarsi il mutuo. Il punto è l’abitudine: per la banca, infatti, è un problema se il cliente che è andato a chiederle un mutuo gioca o scommette periodicamente, quindi tipo ogni settimana o ogni weekend. L’istituto, quindi, potrebbe rifiutare il mutuo.

Al contrario, invece, se la scommessa o il gioco d’azzardo viene eseguito raramente, come una volta al mese o comunque non periodicamente, non dovrebbe esserci alcun problema.