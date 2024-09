Tessera sanitaria, introdotto il canone per il rinnovo: ci tocca pagare anche questo | Non c’è pace per gli italiani

Un costo mai considerato ma pesante sul bilancio famigliare: quello della tessera sanitaria

Inizialmente, la tessera sanitaria veniva vista come un semplice duplicato del codice fiscale, una carta da fornire solo a chi ci chiedeva questo codice alfanumerico indicativo. Di fatto, però, oggi è indispensabile per molti servizi, tra cui l’acquisto di sigarette o altri prodotti al distributore automatico del tabaccaio o l’ottenimento dello scontrino parlante in farmacia.

La tessera sanitaria, infatti, è un documento personale da portare sempre con sé, quindi in caso di smarrimento o furto va denunciato alle autorità così che si possa procedere alla formazione di uno nuovo. Allo stesso modo, quando scade va rinnovata per tempo, poiché non averla valida potrebbe impedire l’usufrutto di determinati servizi.

Tutte queste procedure, però, hanno un costo che spesso non si considera ma che, a lungo andare e soprattutto considerando le necessità di una famiglia intera, può pesare: ecco di che spese stiamo parlando.

I costi del rinnovo della tessera sanitaria

Una delle peggiori situazioni in cui si può incappare è quella del furto del portafoglio: soprattutto in città, infatti, non è raro che quello che due minuti prima si era convinti di avere in tasca poi non ci sia più. Un evento così lascia attoniti ed arrabbiati ma il nervosismo non deve impedire di seguire il giusto iter per recuperare il più possibile: il primo passo è quello della denuncia. Non appena ci si rende conto di aver subito un furto del portafoglio, quindi anche della tessera sanitaria, ci si deve recare in Commissariato e qui spiegare quanto accaduto.

A questo punto, è necessario presentare la richiesta di un duplicato della tessera sanitaria all’Agenzia delle Entrate e per farlo bisogna formulare una e-mail o una PEC allegando il modello AA4/8 compilato in ogni sua parte, a cui si deve unire poi un documento di identità.

Come ottenere di nuovo la tessera sanitaria

Formulata la richiesta di duplicato e presentata la denuncia, l’Agenzia delle Entrate confronterà i dati inseriti nella e-mail o nella PEC con quelli registrati in Anagrafe Tributaria e, se questi coincidono, spedirà un duplicato della tessera all’indirizzo presente in anagrafe. Il costo della procedura, però, non è poi così leggero: tra energia personale, benzina per raggiungere l’eventuale commissariato per la denuncia, corrente elettrica e tempo investito, perdere o subire il furto di un documento così prezioso è decisamente oneroso.