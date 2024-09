Svolta epocale: il pronto soccorso diventa a pagamento per i minori di 65 anni | Ecco quanto costerà

I cittadini dopo aver appreso questa notizia sono andati in panico, in quanto il pronto soccorso per i minori di 65 anni sarà a pagamento. Cerchiamo di capire esattamente di cosa stiamo parlando.

A differenza di molti Stati esteri, in Italia, non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, in quanto la mancanza di assicurazione non preclude l’assenza di cure negli ospedali o la scelta se si possa essere o non essere operati per esempio.

Quando si critica il nostro Sistema Sanitario Nazionale, bisognerebbe tenere a mente che in alcune parti del mondo senza assicurazione praticamente si muore, non importa se il medico avrebbe potuto salvare il paziente che arriva in emergenza, senza soldi nessuno può fare nulla.

Sperando quindi che anche da noi non si arrivi mai a tutta questa privatizzazione, a prescindere dagli alti e bassi che la sanità pubblica italiana possa presentare, noi siamo ancora molto fortunati. Per questo oggi vi vogliamo svelare il motivo per cui il pronto soccorso è a pagamento sotto i 65 anni.

Le agevolazioni sotto i 65 anni

Sul sito di money.it, hanno redatto un interessante articolo dove svelano tutte le agevolazioni dei cittadini dai 65 anni in su e sono molti coloro che non sanno di averne diritto. Per farvi qualche esempio esiste il bonus animali domestici, l’assegno di inclusione, carta acquisti e così via.

Ci sono determinati parametri che dovete rispettare per poter avere diritto a tutti questi sconti, per questo motivo vi conviene chiedere informazioni al Caf di zona o direttamente alla sede Inps più vicina a voi, anche perché per alcuni dovrete presentare una domanda apposita.

Il pronto soccorso e il ticket per i minori di 65 anni

Siamo qui a spiegarvi bene nel dettaglio la voce che circola ogni tanto nella quale si evince che il pronto soccorso potrebbe essere a pagamento per i minori di 65 anni. È una notizia errata se non spiegata adeguatamente, in quanto, sotto questa età, se accedete in ospedale con un codice bianco, tutti dovranno pagare il ticket, in quanto non considerata una prestazione di emergenza.

Dai 65 anni in su invece, anche in presenza di codice bianco, i cittadini che si presenteranno al pronto soccorso non dovranno pagare il ticket. Vi ricordiamo inoltre che a quest’età potrete ricevere l’esenzione per il pagamento del ticket a livello di prestazioni mediche e richieste di medicinali. Ovviamente dovrete sempre verificare di entrare nei requisiti indicati.