Stangata Tasse: diremo addio agli affitti brevi | L’Agenzia delle Entrate ha preparato un salasso

Gli affitti brevi come li conoscevamo hanno le ore contate, la stangata per quanto riguarda le tasse da pagare in arrivo vi lascerà senza parole, preparatevi a pagare un salasso, dall’Agenzia delle Entrate non scherzano.

Nel periodo estivo e non solo, sono moltissimi i cittadini che necessitano di affitti brevi che sia per le vacanze estive o per spostarsi per esigenze di lavoro. Molte volte capita di trovare delle offerte di locazione piuttosto che andare in albergo, per questo sono molti che le contemplano.

Merito anche dalla facilità di pubblicazione e di visibilità degli annunci, grazie a siti quali Booking, Airbnb e così via, questi affitti brevi si trovano sicuramente molto facilmente. Per tutta una serie di motivazioni vagliate dal governo, per evitare anche frodi fiscali, è stata introdotta nella Legge di Bilancio 2024 una sezione inerente proprio questo spinoso argomento.

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato sul suo portale online le indicazioni e le novità in merito a questo tipo di locazione, con gli aumenti e le tasse da pagare. In caso di irregolarità preparatevi a pagare un salasso, la legge non perdona.

Affitti brevi: cosa sono di preciso

Gli affitti brevi sono regolati dall’art. 4 del D.L. 50/2017 la quale prevede un’aliquota fissa del 21%, nei contratti di locazione che non superano i 30 giorni, regolati da cedolare secca, un tipo di regime fiscale che sostituisce l’IRPEFF, le addizionali regionali e le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Chi detiene solo da uno a tre immobili da dare in locazione non deve registrarne il contratto, mentre dai 4 in poi deve avere Partita IVA e segnalare l’inizio dell’attività (Scia).

Con la nuova Legge di Bilancio cambiano le regole in quanto c’è un aumento dell’aliquota fissa, nonché a livello burocratico se non si ottiene un preciso codice identificativo si richiano multe molto salate. Proseguite nella lettura e capirete.

Cambiano le regole per questo tipo di locazione

Andando sul sito delle Agenzie per le Entrate troverete tutti i dettagli in merito agli affitti brevi, secondo la nuova Legge di Bilancio 2024. Vi conviene leggere tutto attentamente in quanto dal 1° settembre entreranno a pieno regime e per chi verrà pizzicato a trasgredire dovrà pagare multe anche fino agli 8000 euro.

Una prima informazione da conoscere è l’aliquota, la quale passerà dal 21% al 26% e poi l’obbligo di farsi rilasciare il Codice identificativo nazionale (Cin), il quale servirà a chi di dovere per monitorare e censire le unità immobiliari a uso abitativo messe a disposizione per finalità turistiche. Tutto questo e altro ancora servirà per combattere gli abusivismi che si verificano di sovente nel nostro paese, per questo vi conviene informarvi perché le regole sono cambiate.