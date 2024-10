Sempre il solito Salvini: ecco il BONUS MAMMONI in famiglia | Non devono andare via di casa

Cerchiamo di capire esattamente di che cosa tratta quello che è stato definito come il bonus mammoni, grazie al quale i figli non andranno più via di casa.

In Italia i figli vanno via di casa dei genitori sempre più tardi, rispetto ad alcuni loro coetanei degli altri Stati dove raggiunta la maggiore età sono già pronti a farsi una vita propria. C’è da dire che per quanto in molti gliene dicano di tutti i colori, non è sempre come si pensa.

Sono stati definiti “choosy”, ma non tutti lo sono, in quanto è vero c’è una fetta di figli ultra maggiorenni che semplicemente sta bene a casa di mamma e papà e di andare a vivere da soli proprio non se ne parla, mentre ce ne sono altri che non hanno i mezzi per poter iniziare una nuova vita.

A prescindere da quale sia la situazione, secondo le disposizioni di Salvini e tutti gli altri membri del Governo, nasce quello che è stato definito da molti come il bonus mammoni, per il quale nessuno andrebbe più via di casa, ma cosa vorrà dire?

I figli italiani sono mammoni

Lo si sente dire praticamente ovunque che i figli degli italiani sono mammoni e che lasciano il nido in ritardo rispetto ai loro pari degli altri Stati. Come dicevamo, è facile fare di tutta l’erba un fascio, in quanto non sempre i giovani non hanno voglia di lasciare casa dei propri genitori per comodità.

Per molti semplicemente sarebbe impossibile, soprattutto per chi non lavora e frequenta per esempio l’università. Molti sono disoccupati e altri ancora non guadagnano a sufficienza per poter riuscire a pagare le bollette e un affitto. Diciamo che in altri Stati, gli aiuti a favore dei giovani sono maggiori rispetto a quelli presenti nel nostro Paese, la cui attenzione principale è verso le famiglie numerose.

Cambiano le regole

A proposito di figli adulti che difficilmente lasciano il nido, per volontà del nuovo Governo, come potremmo leggere nella nuova Legge di Bilancio, è arrivato quello che è stato definitivo come bonus dei mammoni, in quanto i genitori potranno beneficiare delle detrazioni per figli a carico di età compresa tra i 21 anni e i 30 anni.

Prima di questa età, i genitori non percepiranno detrazioni in quanto riceveranno già l’assegno unico e oltre i 30 anni non riceveranno più nulla. In questo caso, anche se i figli dovessero continuare a restare a casa, non ci sarebbero più incentivi per i genitori.