Scontrini, passa la legge: approvata la seconda IVA | Pagheremo un altro 6,8% allo Stato su tutti i prodotti

Allarme seconda IVA del 6.8% sugli scontrini. La legge è stata già approvata e sta facendo pensare al peggio.

L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto, utilizzata in svariati Paesi del mondo e, inutile dirlo, odiata da gran parte dei cittadini. In queste ore è però stata approvata una legge raccapricciante: una seconda tassa del 6.8% sugli scontrini.

Ma di cosa si tratta? E perché la notizia dovrebbe farti spaventare? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Ebbene sì, l’IVA è una tassa applicata in moltissimi Paesi d’Europa e non solo che, tuttavia, non ha mai compreso gli Stati Uniti. Attenzione però, non è tutto oro quel luccica e il sogno americano come ben sappiamo non esiste! In America esiste infatti la cosiddetta Sales Tax, una tassa applicata durante la vendita dei prodotti e che il soggetto si troverà a pagare durante il momento del loro acquisto.

Senza saperlo però, gli Stati Uniti e l’Italia avrebbero più punti in comune di quello che pensiamo. Ma ecco perché.

Italia e America: lo stesso modello ma con due nomi differenti

Ebbene sì, la Sales Tax è assai simile ad una tassa presente nell’Italia del 1973 che, successivamente, si è trasformata in IVA. Calcolare la tassa americana è molto semplice: basta prendere il prezzo di un prodotto (es. 200$) e aggiungere la percentuale dell’aliquota (se dovessero essere dell’8%, allora il costo finale sarà di 216$). A differenza della nostra nazione, tuttavia, in America non è possibile parlare di Partita e Registro IVA. Di conseguenza non esistono i rimborsi, le dichiarazioni e tutto il resto. L’aliquota della Sales Tax può cambiare a seconda dello stato in cui ci troviamo e può raggiungere somme più o meno alte. Gli italiani che dunque si saranno trasferiti in America non avranno trovato un solo momento di pace: prima l’IVA e adesso la seconda tassa sugli scontrini.

Ma qual è la differenza sostanziale tra queste due tasse differenti (ma comunque simili) tra di loro?

Cosa differenzia queste due tasse

È sicuramente difficile dire quale tra le due tasse sia la più fastidiosa, ma possiamo sicuramente evidenziare la loro differenza sostanziale: la Sales Tax viene pagata una volta soltanto e durante l’ultimo step della distribuzione, mentre l’IVA interessa ogni anello della catena. Quella americana viene infatti definita dagli esperti tassa “secca”, mentre la nostra italiana “a cascata”.

Insomma, per gli italiani all’estero non c’è tregua e queste tanto detestate tasse ci perseguiteranno in tutto il mondo!