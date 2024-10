Sanità, introdotto il nuovo ticket da 36€ per tutti gli italiani | Paga o rimani senza medicina

È stato introdotto il nuovo ticket obbligatorio per gli italiani. Da adesso dovrai spendere 36€ per essere curato.

Con la sanità noi italiani dovremmo ritenerci abbastanza fortunati. Questo perché, al contrario di altri Stati, curarsi da noi può non costarci una fortuna. Eppure sembrerebbe che da adesso ci sia un nuovo ticket obbligatorio, il quale potrebbe venire a costare 36€ agli italiani ogni volta che vogliono essere curati.

Ma di che cosa si tratta? E perché diverse persone hanno già criticato questa somma di denaro? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Quando si tratta di salute è sempre bene fare ogni controllo e visita necessaria, per evitare di accorgersi troppo tardi di stare male. Per fortuna in Italia è possibile fare le analisi del sangue, dei controlli, le visite dal medico di famiglia e quant’altro in maniera completamente gratuita. L’unico problema potrebbero essere le lunghe liste d’attesa ma, se vogliamo risparmiare, sono un aspetto che potremmo comunque farci andare bene.

Tuttavia, hai mai sentito parlare del ticket sanitario da pagare quando si utilizzano alcuni specifici servizi? Ecco nel dettaglio di che cosa si tratta e quando è obbligatorio pagarlo.

In quali casi si deve pagare il ticket sanitario

Per ticket sanitario si intende quella somma di denaro che il soggetto deve pagare dopo aver fatto una determinata visita, esame o acquisto di un medicinale. È obbligatorio pagarne uno nel caso in cui si effettui: una visita specializzata, fatta da un medico specializzato e non di famiglia, una visita al pronto soccorso e quando si va ad acquistare un medicinale su ricetta. Tale somma di denaro deve essere pagata subito dopo il servizio ricevuto (oppure direttamente al farmacista nel caso di un medicinale).

Alcune persone però hanno il diritto di essere esonerate dal ticket sanitario. Ecco quali nello specifico.

Chi può essere esonerato

Purtroppo però, spesso e volentieri, questi ticket possono arrivare a costare fino a 36€ e, dunque, diventare un problema per molte persone. Tuttavia è riconosciuta una categoria di persone esonerata da questa cifra, ossia: i malati cronici o aventi una malattia rara, le persone invalide, le donne in gravidanza e una buona fetta di popolazione avente un reddito basso. Per poter richiedere tale esenzione è fondamentale però fare richiesta a uno sportello dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e presentare tutti gli appositi documenti.

Insomma, diversi italiani sono ancora “costretti” a pagare 36€ per una visita medica e la cosa non li sta sicuramente entusiasmando!