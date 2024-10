Reddito di Cittadinanza, è il grande ritorno del bonus più atteso | Avrà nuovo nome e fondi a volontà

Ritorna il reddito di cittadinanza: nuovo nome e importi da sogno

Dal 2019 al 2024, nel nostro paese è stato attivo il reddito di cittadinanza, una forma di reddito minimo garantito pensato proprio per fornire un supporto di base ai cittadini più in difficoltà dal punto di vista economico. Introdotto dal governo Conte e quindi con il programma politico del Movimento 5 Stelle, è stato poi soppresso dal governo Meloni e sostituito dall’assegno di inclusione e dal supporto alla formazione e al lavoro.

Quando è stato soppresso, centinaia di famiglie italiane si sono trovate in difficoltà poiché, sull’immediato, hanno sperimentato l’assenza di un sussidio importante. Dall’altro lato, però, la cronaca ha spesso evidenziato alcuni problemi nell’assegnazione di questo sussidio, che in diversi casi è stato dato anche a nuclei famigliari che effettivamente non ne avevano bisogno dal punto di vista del reddito.

Di recente, però, una novità ha sconvolto tutti: il tanto chiacchierato reddito di cittadinanza sta tornando. Il nome è diverso e differente è anche l’importo: ecco tutte le informazioni in merito, come ottenerlo e quando arriverà.

Entro il 31 dicembre 2024, le famiglie che rispettano tutti i requisiti dovranno richiedere il bonus per Isee basso. Si tratta di un pacchetto di agevolazioni pensate proprio per le famiglie più in difficoltà e che possono essere richiesti solo entro fine anno, poiché non si sa se verranno rinnovati nel 2025. La prima agevolazione riguarda le bollette: chi ha un Isee inferiore a 8.112,23 euro, se ha un contratto con Tim può godere di uno sconto del 50% sul canone d’accesso alla rete telefonica. Altro bonus importante è quello che si applica alla bolletta del gas: gli importi, in questo caso, sono pubblicati ogni tre mesi sul sito dell’Arera e variano in base all’uso che se ne fa e alla zona climatica in cui si vive.

Altrettanto importante è la Carta acquisti ordinaria, una carta di pagamento che viene concessa ai nuclei famigliari in cui sono presenti componenti con età inferiore a 3 anni o maggiore di 65 anni. Su questa carta, ogni due mesi, vengono accreditati 80 euro, utilizzabili per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per pagare le bollette di gas e luce.

La carta Dedicata a Te

Altra card molto importante e assimilabile al reddito di cittadinanza è la Carta Dedicata a Te 2024, che viene erogata ai nuclei famigliari con un Isee inferiore a 15mila euro e che non siano già titolari di altre forme di sostegno al reddito. Una volta percepite tutte le domande, si stilerà una graduatoria che posizionerà ai primi posti le famiglie che rispettano entrambi i requisiti e che si compongano di almeno 3 componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010.