Questi veicoli non pagano il Bollo Auto: scopri se sei nella lista dei fortunati | Addio all’odiata tassa

Loro non pagano il Bollo e forse ci sei anche tu: scopri di chi si tratta

Chiunque possieda un’automobile o comunque un veicolo registrato in Italia deve pagare una tassa di proprietà che altro non è che il bollo auto. Questa va versata annualmente in base alla data di prima immatricolazione del veicolo e, per quanto riguarda l’importo, le cifre variano di regione in regione.

Per calcolare quanto si andrà a pagare si deve tenere in considerazione anche la potenza del veicolo: più i cavalli e i kW saranno alti, più si dovrà sborsare ogni anno. Nel calcolo, però, rientra anche la classe ambientale del mezzo: più questo è nuovo, più sarà lo sconto.

Fortunatamente per loro, però, ci sono alcuni possessori di veicoli registrati in Italia che questa tassa non la devono pagare. Ecco di chi si tratta: scopri se anche tu puoi rientrare in questa fortunata lista!

Chi è esente dal bollo auto

La prima categoria che gode dell’esenzione dal bollo auto è quella delle auto elettriche e ibride. Considerate migliori delle tradizionali a benzina o a diesel per via del loro ridotto impatto ambientale, lo Stato ne incentiva l’acquisto anche mediante l’agevolazione fiscale dell’esenzione dal pagamento del bollo, che può variare da Regione a Regione per quanto riguarda l’estensione temporale di questo vantaggio economico. Non solo queste auto, però, godono di questo diritto: anche chi possiede un’auto d’epoca, quindi con più di 30 anni di vita, non deve versare annualmente questa tassa di possesso.

In questo caso l’esenzione è automatica, per cui non si deve presentare alcuna domanda né bisogna iscrivere il veicolo in un registro storico. L’esenzione, però, è applicata solo ed esclusivamente nel caso in cui il mezzo in questione venga usato saltuariamente, per esempio solo in occasione di eventi specifici. Nel caso in cui venisse adoperato regolarmente, si deve versare una tassa forfettaria, comunque ridotta rispetto all’importo standard del bollo.

I veicoli per scopi sociali

Infine, sono esentati dal bollo auto anche tutti quei veicoli usati per scopi sociali, per esempio quelli intestati ad organizzazioni nn governative, associazioni di beneficienza, di volontariato e comunque senza scopo di lucro che, per esempio, offrono servizi di pubblica utilità o assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno. Ne sono esentati poi anche i veicoli intestati a persone con disabilità fisiche o psichiche: in questo caso, però, bisogna presentare la domanda con tutta una serie di documenti allegati.