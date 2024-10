Prima no, poi sì: Valditara approva la TASSA per tutte le famiglie con figli | Pagheremo anche questo

C’è una tassa che a prescindere da tutto andrà pagata da tutte le famiglie con figli, viene indicato anche nel piano di bilancio di Valditara. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le tasse vanno pagate, non c’è possibilità di redimersi a questo, in quanto se si vuole procedere con la propria vita da libero cittadino, ci saranno cifre prestabilite che dovranno essere saldate, se non si vuole incombere in sanzioni elevate.

Ricordatevi che ci sono alcuni pagamenti statali che se non estinti, vi porteranno al blocco del conto, finché non pagherete tutta la cifra indicata. Ci sono poi diverse agevolazioni che i cittadini possono usufruire grazie alla propria situazione reddituale.

Questa specifica tassa andrà pagata da tutte le famiglie con figli, nessun escluso, anche se per qualcuno c’è una piccola scappatoia che in pochi conoscono. Vi sveliamo come fare.

La richiesta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, visto il ruolo che ricopre, è normale che venga consultato o che comunque il suo nome compaia, al fianco di tutto quello che è inerente il lato scolastico. Oltre alla tassa di cui parleremo a breve, che più o meno conoscono tutti, tranne che per questo dettaglio rivoluzionario, c’è anche un altro argomento che sta tenendo tutti gli interessati con il fiato sospeso.

Stiamo parlando dei precari che hanno vinto il concorso pubblico e che purtroppo non hanno ancora una cattedra loro. Per questo motivo il Ministro ha rivelato che chiederà all’Europa: “di inserire i 20mila idonei dei concorsi tra le 70mila assunzioni previste dal PNRR”. Come ha poi confermato finché la norma europea non cambierà, loro in Italia con questa categoria di lavoratori, continuano ad avere le “mani legate”.

La tassa scolastica

Oltre a tutto questo è stata anche confermata la possibilità di pagare una tassa che è obbligatoria per tutte le famiglie con figli, stiamo parlando della tassa scolastica. Sappiate che a prescindere da tutto quella scolastica e quella universitaria è un corrispettivo che andrà sempre pagato e non ci saranno sconti. Sarete felici di sapere però, che per la tassa scolastica potrete utilizzare il credito d’imposta per pagare il corrispettivo, mediante la compilazione del modello F24.

Per le tasse universitarie invece, non c’è ancora questa possibilità, essendo comunque una cifra molto più alta dell’altra. In merito alla compilazione, sul sito di money.it o comunque chiedendo al Caf, potrete visionare l’elenco dei codici da aggiungere per la suddetta procedura.