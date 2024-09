“Prendiamo spunto da Berlusconi” | Bonus bolletta, se hai quest’età non paghi: passato il dpcm di Meloni

Novità in ambito bollette, passa il dpcm Meloni: cosa cambierà

Uno dei problemi che gli italiani lamentano di più è quello del costo della vita, quindi anche dell’importo delle bollette. La pandemia e le guerre in corso, infatti, hanno causato un grande aumento del costo delle materie prime, quindi anche delle bollette che arrivano al cittadino. A fronte di questi prezzi che salgono, però, gli stipendi dei cittadini rimangono uguali a sé stessi quando addirittura non calano e questo determina enormi fatiche per gli italiani.

Il governo, quindi, è qualche anno che sostiene le famiglie economicamente più fragili mediante i bonus, somme o detrazioni che vengono destinate a chi rispetta tutti i requisiti e che quindi può usufruire di questi vantaggi per le principali spese di tutti i giorni come le bollette, il carburante o la casa. Oggi parliamo di un bonus molto atteso, che riguarda le bollette: di che cosa si tratta.

Il bonus bollette voluto da Meloni

Uno dei temi più chiacchierati dell’ultimo periodo in merito alle bollette è quello del mercato libero e del mercato tutelato. Una delle categorie che ha ancora la possibilità di scegliere se rimanere nel tutelato o se passare al libero è quella degli over 75: tutti gli altri cittadini, infatti, non hanno questa libertà di scelta. Secondo le ultime ricerche, nel mercato tutelato si trovano le tariffe più basse per quanto riguarda le bollette, quindi chi ha la possibilità di decidere in quale regime stare dovrebbe rimandare al più tardi possibile il passaggio a quello libero.

Non solo gli over 75, però, hanno questo vantaggio. Godono della libertà di rimanere nel mercato tutelato per quanto riguarda il gas anche chi è in condizioni economicamente svantaggiate, i soggetti con disabilità ed anche chi vive in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Per quanto riguarda l’energia elettrica, invece, a quest’elenco si aggiungono i cittadini che hanno un’utenza in un’isola minore e chi versa in gravi condizioni di salute tali per cui ha bisogno di apparecchiature medico-sanitarie.

Cosa succede a 75 anni

Nel caso in cui si abbia compiuto i 75 anni dopo l’inevitabile passaggio al mercato libero, in tal caso si matura la possibilità di tornare al tutelato in qualsiasi momento. Per farlo è sufficiente compilare un modulo di autocertificazione di vulnerabilità e inviarlo all’ente che effettua il servizio tutelato nella zona in cui si risiede.