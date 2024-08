Posti di blocco rinforzati: fino a 660€ di multa se ti beccano così | Tolleranza Zero

Non sbagliare, se commetti questo errore la multa sarà micidiale

Di recente, il nuovo governo ha deciso di apportare qualche modifica al Codice della Strada, che contiene tutte le norme relative alla circolazione stradale di mezzi e pedoni. Obiettivo di questa revisione è quello di rendere le regole più precise ed attuali, quindi puntuali in base ai reati che vengono commessi più spesso e a quelli che, invece, avevano conseguenze eccessive.

Da un lato, per esempio, sono stati rivisti i limiti di velocità in alcune zone e sono stati strettamente normati gli autovelox e i tutor, quindi anche le multe che ne conseguono. Dall’altro, però, per alcune infrazioni le pene sono state pesantemente inasprite come, ad esempio, per la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droga.

Oggi vi parliamo di una fattispecie che, per chi vi si trova, può avere conseguenze drammatiche. Non fatevi trovare così al posto di blocco o vi spenneranno.

Non usarlo mentre guidi, la multa sarà tremenda

Un emendamento al disegno di legge di riforma del Codice della Strada prevede una stretta sull’uso dei cellulari alla guida. Nel caso in cui questo emendamento diventasse legge, chiunque venga beccato usare lo smartphone o qualsiasi dispositivo elettronico analogo mentre è alla guida di un mezzo verrà punito, già dalla prima infrazione, con la sospensione della patente. Il periodo di sospensione sarà variabile: se il guidatore ha 10 o più di 10 punti sulla patente, la sospensione sarà di una settimana. Se invece ha un numero di punti compreso tra 1 e 9, la patente verrà sospesa per quindici giorni.

Al momento, comunque, sono già aspre le sanzioni previste per questa violazione. L’articolo 173 del Codice della Strada, infatti, specifica che al conducente di un veicolo è vietato usare apparecchi radiotelefonici, computer portatili, notebook, tablet, dispositivi analoghi e smartphone. Ecco quali conseguenze prevede.

Qual è la sanzione, ad oggi

Al momento, quindi, se si viene beccati infrangere l’articolo 173 del Codice della Strada, si rischia una multa compresa tra 165 e 660 euro. Inoltre, si rischia di perdere 5 punti dalla patente.

Se però si viene beccati a commettere la stessa infrazione nel giro di due anni, allora le conseguenze potrebbero essere peggiori e potrebbero comportare anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. Se poi si commette un incidente causato dall’uso del cellulare alla guida, le conseguenze sono tremende anche per quanto riguarda l’assicurazione auto: al rinnovo della polizza, infatti, il contraente perderà due classi di merito.