Postepay, bloccata ogni operazione per i correntisti. “impossibile prelevare” | Clienti nel panico

I clienti sono nel panico in quanto la Postepay è completamente bloccata e i loro risparmi sono congelati, nessuno può più prelevarli. Com’è possibile risolvere questo scenario orribile?

Tutti i cittadini cercano, durante il corso della loro vita lavorativa, di mettere più soldi che possono da parte, per poter vivere durante i tempi “di magra”, nella maniera più serena possibile. Anche perché la tanto attesa pensione, vi restituirà un cedolino sempre più basso rispetto allo stipendio che prendevate al lavoro.

Si chiede consiglio quindi ai vari istituto di credito o postali e si cercano alternative per far fruttare i propri risparmi, che sia con il conto deposito, mediante investimenti vari, con la creazione di buoni fruttiferi e così via.

Ma cosa succede se i vostri soldi venissero bloccati e voi non poteste neanche più prelevarli con la vostra Postepay? I correntisti non sanno più come fare a ritirarli, sveliamo che cosa sta succedendo di così grave.

Il noto istituto di moneta elettronica

Prima di svelarvi di quale istituto di moneta elettronica parliamo, volevamo fare un passo indietro. Siamo nel 2021 e la nota Società era stata multata per 360.000 euro in quanto, aveva violato le disposizioni di antiriciclaggio, vendendo passaporti e criptovalute a favore della criminalità organizzata, come possiamo leggere da money.it.

Le accuse in merito sono parecchie, parlando perfino di “corse clandestine di cavalli e maltrattamenti di animali”. A oggi, la nota società ha così interrotto i trasferimenti SEPA e sospeso tutti i servizi da Mastercard, Massive Payment, Assegni Elettronici, Vanity Iban e così via.

I risparmi degli italiani

I conti correnti Emoney PLC dell’istituto di moneta elettronica con licenza del MFSA con sede a Malta, come avete capito ha congelato tutti i conti dei propri clienti, rendendo impossibile qualunque operazione di prelievo. Mettete quindi la Postepay perché il prelievi è inutile al momento.

Sono oltre 3000 i correntisti italiani che avevano affidato i loro soldi a questo istituto di moneta elettronica. Il problema è che adesso avendo bloccato tutto, non si sa se e quando recupereranno i loro risparmi. Come si legge sulla home page del sito ufficiale di Emoney, fanno sapere che i correntisti non dovranno preoccuparsi in quanto i loro soldi sono al sicuro, il problema è che nessuno sa quando potranno iniziare a prelevarli di nuovo, in quanto la Società non sa quando riuscirà a offrire nuovamente il servizio ai clienti. Non ci resta quindi che attendere di capire, come finirà questa storia.