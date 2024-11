Poste Italiane, nuova tassa per usare il bancomat: ti chiedono 2€ ogni volta | Sarà un salasso silenzioso

In quanti di voi conoscono l’esistenza di questa tassa da Poste Italiane, dove ti chiedono 2€ ogni volta che usi il bancomat?

Molti cittadini quando iniziano ad avere delle entrate, decidono in modo equo, se aderire a un conto bancario o postale, altri ancora optano per le carte prepagate con l’Iban di sopra, in modo da utilizzarle come una sorta di conto per ricevere lo stipendio.

I costi ovviamente variano da metodo a metodo, così come da istituto a istituto. La scelta dipende sempre da quello che vuole il cittadino, in quanto c’è chi ha esigenze particolari e chi invece cerca solo una sorta di luogo dove deporre le proprie mensilità.

In merito alle poste, non tutti sanno dell’esistenza di quella tassa di 2€ quando si usa il bancomat. Per molti è un salasso, ma sarà poi tanto diversa dagli altri istituti?

Le spese di gestione di un conto

Molti si stupiscono quando nell’estratto conto del proprio conto, postale o bancario che sia, vedono quelle voci inerenti ai costi di gestione, così come ai costi mensili del bancomat e così via. In realtà sono tanti anni che ognuno di noi deve pagare queste cifre, per certi aspetti irrisorie se le consideriamo da un punto di vista mensile, diverso è il discorso se facciamo la somma annuale.

Ovviamente non ci si può fare nulla, nel senso che l’unica soluzione è quella di farsi fare un preventivo in diversi istituti e verificare dove i costi sono minori, tenendo comunque conto dei servizi che si possono avere tra un preventivo e l’altro. D’altronde sono ormai lontani quegli anni nei quali i conti erano praticamente gratis, dove non si pagava quasi nulla come imposta.

La tassa di Poste Italiane

In merito alla tassa che si paga da Poste Italiane, sappiate che praticamente tutti gli enti di credito dispongono di una cifra più o meno simile a 2€. Questa spesa la dovrete pagare sia al bancomat che da app o pc e parliamo di quando effettuate un bonifico istantaneo verso i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, a San Marino e nel Regno Unito. Al di fuori di questi confini, pagherete di più, per quanto riguarda i costi delle poste.

Questo è il prezzo se si necessita che l’importo arrivi immediatamente sul conto del destinatario. Se volete evitare di spendere questa cifra, vi basterà effettuare un bonifico nei tempi corretti, così arriverà ugualmente nel giorno desiderato, senza spendere una nuova tassa aggiuntiva per questo nuovo servizio.