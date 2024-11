Poste Italiane, ecco la ‘tassuccia’ da 1€: la devi pagare ogni volta che entri in un ufficio postale

Questa “tassuccia” da 1€ è da pagare ogni volta che si entra in un ufficio postale, anche se non tutti lo sanno, eppure Poste Italiane è chiara su questo fronte.

Le tasse ci sono e sono da pagare, lo sappiamo tutti. È inutile tentare strade alternative non legali su questo aspetto, in quanto la vita di un cittadino non è fatta soltanto di diritti ma anche di doveri. Che alcune siano molto costose non lo mettiamo in dubbio ma tanto possiamo lamentarci quanto vogliamo, ma non siamo noi cittadini ad avere il coltello dalla parte del manico.

Per questo motivo fareste meglio a pagare, sfruttando i vari bonus e agevolazioni di cui potreste aver diritto, per diminuire un po’ il conto a fine mese/fine anno. Anche perché le sanzioni e i relativi interessi da versare in un secondo momento, qualora foste stati pizzicati a non adempiere ai vostri doveri, saranno sempre più alte e cospicue di quello che avreste pagato normalmente, seguendo semplicemente le regole.

Per farvi un esempio, da Poste Italiane sono stati chiari, quando si entra in un ufficio postale, questa particolare fascia di cittadini quella “tassuccia” da 1€ dovranno sempre pagarla, non ci si potrà fare nulla.

Le tasse di Poste Italiane

Ogni istituto di credito, bancario, finanziario, postale e così via, avrà sempre tasse particolari da far pagare ai propri clienti, funziona così ovunque. Questa premessa è d’obbligo in quanto oggi ci soffermiamo su Poste Italiane, ma il discorso è abbastanza generico, in quanto ogni azienda che offre il medesimo servizio o similare, avrà queste condizioni. Ogni volta dunque che si deve pagare per esempio un bollettino o si spedisce un pacco per esempio ci sarà un contributo da versare.

Così come quando apriamo un conto, o attiviamo per esempio il servizio del bancomat, carta di credito, postamat e così via, ci sarà una tassa mensile/annuale che verrà richiesta al cittadino. È bene dunque informarsi, leggendo le varie direttive presenti sul sito ufficiale di riferimento, in modo da essere sempre preparati, anche per quanto riguarda per esempio la mora in caso di estinzione anticipata di un prodotto attivato.

La tassa da 1 euro che in pochi conoscono

Come avrete intuito dunque, in ogni azienda postale o bancaria, il cliente dovrà pagare delle particolari tasse e contributi, per poter utilizzare quel determinato servizio. Il caso in questione riguarda tutti coloro che hanno compiuto 70 anni e si apprestano a pagare un bollettino postale agli sportelli di Poste Italiane.

Sappiate che da questa età in poi, al cliente verrà diminuita la famosa “tassuccia” sui bollettini (anche per i titolari di Carta acquisti), anziché dunque pagare 2 euro ne pagherà soltanto 1. Per farsi applicare questo sconto basterà indicare la propria età direttamente all’impiegato, appena sarà il vostro turno. Ricordatevi che questo sconto vi verrà riconosciuto soltanto se effettuate il pagamento agli sportelli, in caso di pagamento con i servizi di home banking, questa agevolazione non sarà prevista.