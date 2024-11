Passa il decreto ‘pensione minorenne’: ora puoi andarci a 59 anni | Disintegrata le legge Fornero

Cambia la tua vita, puoi andare in pensione a 59 anni: è tutto vero

Per quanto il lavoro nobiliti l’uomo, di fatto dopo una certa età chiunque vorrebbe godersi il pensionamento, quel periodo durante il quale finalmente si ritorna ad essere padroni del proprio tempo e lo si può dedicare a chi si vuole e a ciò che più si ama come lo sport, la famiglia o le proprie passioni.

Accedere alla pensione, però, non è facile e, anche per via di un’età media sempre crescente e quindi di un numero di pensionati sempre più alto, in Italia così come altrove le leggi stanno imponendo criteri sempre più stringenti. Di fatto, in parole povere, si deve lavorare di più e si va in pensione sempre più da vecchi.

Qualche cittadino ancora fortunato, però, c’è. Alcuni, infatti, possono riuscire ad accedere al pensionamento addirittura prima dei 60 anni. Questo consente loro, nella maggior parte dei casi, di godere di un bel numero di anni ancora in salute e in forze, cosa che invece purtroppo viene spesso a scemare via via che si invecchia.

Ecco quindi come si fa ad andare in pensione a 59 anni: a parlarne è un decreto “pensione d’oro” che manda letteralmente al macero la tanto amata ed odiata Legge Fornero.

In pensione a 59 anni: come si fa

Anche nel 2025 la pensione legale, quindi quella di vecchiaia, si attesterà sull’età di 67 anni ma, nonostante questa regola generale, continueranno ad esistere anche tutte quelle misure che favoriscono il cosiddetto pensionamento anticipato. La Legge di Bilancio 2025, infatti, pare confermare diverse forme di pensionamento a 62 anni, quindi con uno sconto di ben 5 anni. La prima è Quota 103, che consente di smettere di lavorare a 62 anni compiuti se e solo se si ha maturato almeno 41 anni di contributi. Quota 103, però, è da considerare che riduce l’assegno di pensione.

C’è poi lo sconto dedicato a donne con 4 o più figli che, grazie alla Legge Fornero, possono accedere alla pensione con uno sconto di 4 mesi per figlio fino ad un massimo di 12 mesi. Sempre per le donne, poi, c’è un altro incredibile vantaggio: di cosa si tratta.

I segreti di Opzione Donna

Anche nel 2025, grazie a Opzione Donna si potrà andare in pensione a 61 anni se appartenenti al genere femminile. Ma non solo: le donne lavoratrici con un figlio accederanno a 60 anni, mentre quelle con almeno due figli, licenziate o in procinto di andare in pensione potranno ritirarsi a 59 anni.

Per accedervi, però, è necessario aver versato almeno 15 anni di contributi. Inoltre, è necessario appartenere ad uno dei profili individuati dalla normativa e cioè quello dell’invalidità, del caregiver o di un recente licenziamento da grande azienda.