Passa il decreto anti-obesità: da oggi è illegale essere sovrappeso | Dieta immediata e obbligatoria

Addio obesità, ora l’ha deciso la legge. I limiti non vanno superati: la novità che fa paura

Nel mondo in cui viviamo oggi, si può dire che la popolazione si divida in due. Da un lato c’è chi, a causa della pressione sociale e della vetrinizzazione a cui tutti siamo soggetti, vive in costante restrizione alimentare: terrorizzate dal prendere peso, queste persone tengono alla linea e all’aspetto estetico come nessun altro tanto da rischiare di sviluppare un disturbo del comportamento alimentare.

Dall’altro, invece, c’è chi gode dell’abbondanza di cibo di cui disponiamo oggi, che ci permette di consumare pressocché qualsiasi alimento a qualsiasi ora del giorno e della notte: il sushi giapponese è in tutto il mondo, così come l’hamburger americano o la pizza italiana.

Se da un lato questo è piacevole, dall’altro espone ai rischi della sovralimentazione e quindi al sovrappeso, all’ipercolesterolemia e a tutte le patologie connesse. Mangiare troppo e muoversi poco, infatti, non fa bene e questi sono due dei problemi principali della società odierna.

Da oggi, però, essere obesi non sarà più legale poiché una legge impedirà di avere una circonferenza superiore a determinati valori. Per quanto sembri assurdo, è tutto vero: conviene iniziare a prenotare un appuntamento dal nutrizionista.

Addio obesità, lo conferma la legge: devi dimagrire

Quando si parla di queste tematiche, è importante distinguere il sovrappeso dall’obesità. Al di là delle questioni numeriche, se avere qualche chilo in più non è da considerarsi patologico, rientrare invece all’interno dell’obesità comporta tutta una serie di pesanti conseguenze per la salute psico-fisica. Chi si trova in questa condizione, infatti, ha bisogno del supporto non solo medico ma anche psicologico poiché l’obesità si sa ormai essere una patologia multi-fattoriale che ha poco a che fare con la mera forza di volontà del soggetto.

In un paese del mondo, però, si è deciso di prendere la questione dell’obesità di petto e di dichiararla illegale: una legge, infatti, obbliga le aziende a misurare il girovita dei propri dipendenti così da poter fare qualcosa nel caso in cui superi determinati valori.

Qui non puoi essere obeso: è illegale

Ci troviamo in Giappone dove, già nel lontano 2008, il governo ha deciso di prendere seri provvedimenti contro l’obesità, malattia del nuovo millennio dati gli stili di vita sedentari a cui tutti siamo volontariamente o involontariamente esposti. La legge Metabo del 2008, infatti, ha dato alle aziende del Giappone l’autorizzazione a prendere la misura della circonferenza vita dei propri dipendenti. Nel caso in cui questa superi i 90 cm per le donne e gli 85 cm per gli uomini, devono essere attivati programmi specifici di salute affinché il dipendente torni normopeso.

Se da un lato questa legge è vista come eccessiva e lesiva della privacy dei cittadini, dall’altro evidenzia come in Giappone e la salute del corpo sia centrale anche all’interno dell’ambiente lavorativo dove, invece, in altre zone del mondo come la nostra la produttività e il profitto vincono su tutto, salute compresa.