Paletta ALT alzata e controllano tutti: vacanze rovinate se non ce l’hai in auto | Oltre 300€ di multa

Questo dettaglio è da controllare, altrimenti la multa sarà salatissima

Agosto è ufficialmente arrivato e molti italiani stanno preparando le valigie per le vacanze. Sebbene qualcuno non ci vada, a causa dei costi e dei rincari di questi ultimi anni, di fatto la gran parte delle famiglie fortunatamente riesce a permettersi qualche giorno di mare o di montagna, a seconda delle preferenze.

Molti vacanzieri raggiungono la meta prescelta in macchina, mezzo comodo poiché permette di portare con sé tutto ciò che serve senza dover lottare con il peso delle valigie o con la scomodità di caricarle su un treno, su un aereo o su una barca.

Se anche voi userete l’auto per andare al mare o in montagna, c’è un dettaglio che dovete assolutamente controllare prima della partenza: se vi sfugge, durante un controllo potreste prendere una multa davvero salatissima.

Come evitare le multe: attento ai seggiolini

Chi ha figli, sa quanto sia importante tutelare la loro sicurezza anche in auto. Quando si viaggia, infatti, è fondamentale che i più piccoli siano comodamente seduti su dei seggiolini per auto omologati e rispondenti ai requisiti di sicurezza, così che in caso di incidente siano tutelati al massimo. La scelta del seggiolino, però, non è facile poiché la normativa e l’omologazione dei singoli prodotti è piuttosto complessa, quindi non facilita la comprensione per l’utente finale. In caso di controllo, inoltre, un seggiolino non omologato potrebbe comportare una multa molto salata, quindi quando lo si acquista è meglio rivolgersi a un centro specializzato, piuttosto che al fai da te online.

Secondo l’articolo 172 del Codice della Strada, l’uso del seggiolino è obbligatorio per tutti i bambini alti meno di 1.50 metri. Il seggiolino dev’essere adeguato al peso del bambino e conforme alle normative del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Questo, inoltre, può essere montato davanti se e solo se l’airbag del passeggero è disattivato.

Le multe

Nel caso in cui si abbia in auto un bambino non correttamente posizionato sul seggiolino, oppure si abbia un dispositivo non coerente alla normativa, in caso di posto di blocco si rischia una multa da 83 euro a 333 euro, con l’eventuale decurtazione di 5 punti dalla patente del guidatore. Nel caso in cui a guidare non sia il genitore del bambino, ma questo sia comunque a bordo dell’auto, la sanzione va al genitore, sia a livello economico che di punti della patente.