Meloni ti porta a sciare a spese dello Stato: ufficiale il bonus Settimana Bianca | Tutti ne hanno diritto

Giorgia Meloni generosa con chi ama la neve. Arriva il bonus Settimana Bianca

Non tutti amano la neve, d’inverno. Sicuramente, la si apprezza di più quando si è piccoli: senza l’ansia di dover guidare ed andare a lavoro anche con le strade completamente bloccate, infatti, si vive meglio questo periodo dell’anno caratterizzato da calma, lentezza e tempo da trascorrere in famiglia.

Da bambini, vedere cadere la neve significa poche cose: innanzitutto la possibilità di giocare all’aperto con la slitta, il bob o a palle di neve, poi la possibilità di rimanere a casa da scuola e infine quella di godersi una bella giornata di sci con la famiglia.

Oggi come oggi, però, quest’ultimo aspetto dell’inverno è messo a serio rischio dai costi della cosiddetta settimana bianca che, secondo alcune recenti stime, è paragonabile a quella di una vacanza in un posto tropicale di lusso. I rincari, infatti, hanno colpito hotel e piste e, tra il soggiorno e lo skipass, pochi possono permettersi una vacanza invernale sulla neve.

Per sostenere il settore e fare in modo che non crolli sotto i rincari e l’inevitabile calo di turisti, Giorgia Meloni ha proposto un bonus che sicuramente farà piacere sia a chi lavora nell’ambito del turismo invernale, sia a chi ama la neve: ecco di che cosa si tratta.

Bonus settimana bianca, il regalo invernale di Giorgia Meloni

Sono molti gli italiani che, negli ultimi anni, per questioni economiche han dovuto dire addio alla propria settimana bianca. Con quest’espressione si intende la diffusa abitudine di prendersi qualche giorno di ferie dal lavoro per godersi delle belle sciate con la famiglia o gli amici, oppure dei giri con le ciaspole sulle nostre meravigliose Alpi o sui variegati Appennini. Anche questo ambito turistico, però, ha subito enormi rincari e questi si sono riversati sui clienti finali che, per lo stesso numero di giorni di qualche anno fa e nella medesima struttura, ora si trovano a dover spendere molto di più.

Oggi, però, vi suggeriamo una possibilità che di certo potrebbe farvi piacere, se amate il turismo invernale. In Italia, infatti, in sede di dichiarazione dei redditi ci sono diverse spese detraibili, delle quali cioè si recupera il 19% della somma sborsata: tra queste rientra anche qualcosa di davvero simile alla settimana bianca.

Usufruire della detrazione al 19%

Tra le varie spese detraibili al 19%, oltre alle famosissime prestazioni medico-sanitarie e specialistiche, ce ne sono alcune meno note ma non per questo meno utili. Ci riferiamo, ad esempio, alle cure termali: chi ne avesse bisogno su indicazione del medico, infatti, ha diritto alla detrazione del 19% sulla spesa sostenuta per le cure in un centro termale, escluse le spese di trasporto e di soggiorno.

Se si sceglie un centro termale in montagna e ci si reca d’inverno, poi, il gioco è fatto: approfittando della detrazione, si può godere una vera e propria settimana bianca!