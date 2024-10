Meloni, presa la palla al balzo: introdotta la TASSA BERLUSCONI | Perché dovremo pagare altri 20€

Arriva la tassa Berlusconi: in cosa consiste, l'ha messa Meloni (cataniaoggi.it)

Una nuova tassa peserà sulle spalle degli italiani. C’entra ancora Berlusconi

Non sono mesi facili, per gli italiani. Le tasse, infatti, sono sempre importanti e, dall’altro lato, molte famiglie vivono forti difficoltà economiche determinate da cali lavorativi, spese improvvise ed aumenti del costo della vita di tutti i giorni che generano importanti impoverimenti.

Se pensiamo alla spesa alimentare e paragoniamo la cifra che si spendeva per quattro persone dieci anni fa e quest’anno è evidente il rincaro, così come se si pensa al pieno di benzina: sono tutte cifre che, una dopo l’altra, pesano sulle spalle degli italiani.

Oggi, poi, Giorgia Meloni ci mette il carico da novanta ed introduce la tassa Berlusconi, che va ad aggiungere altri 20 euro ai soldi che già tutti gli italiani devono periodicamente sborsare. Ecco di che cosa si tratta.

Arriva la tassa Berlusconi, preparate 20 euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione del compleanno di Silvio Berlusconi che cade il 29 settembre, ha emesso un francobollo a lui dedicato. A diffondere la notizia è stata anche Poste Italiane che, nel proprio comunicato, ha descritto tutte le caratteristiche dell’emissione e del bozzetto, che è stato curato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La tiratura è ovviamente limitata e il valore è commemorativo, quindi per gli appassionati del genere questo francobollo è decisamente interessante: ecco tutti i dettagli.

A quanto si sa oggi, la tiratura conta circa 350.010 esemplari e il prezzo per ogni singolo francobollo è di 1,25 euro al pezzo. Volendo, però, spendendo 20 euro si può acquistare una cartella filatelica in formato A4 a tre ante che contiene una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina affrancata ed una annullata, una busta primo giorno di emissione ed anche il bolletto illustrativo, tutto dedicato a Silvio Berlusconi.

I dettagli della cartella filatelica, la tassa per averlo? 20€

Per acquistare il francobollo dedicato a Silvio Berlusconi o la cartella filatelica da 20 euro ci si deve recare in Ufficio Postale con sportello filatelico o nello Spazio Filatelia di Genova, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Roma, Roma 1, Trieste, Verona e Venezia. In alternativa, ci si può recare sul sito di Poste Italiane nella sezione dedicata alla Filatelia.

Tale acquisto, sebbene al momento possa sembrare eccessivo o troppo costoso, può anche essere visto come una forma di investimento: tra qualche anno, infatti, il francobollo commemorativo o la cartella filatelica dedicata a Berlusconi potrebbe valere davvero tantissimi soldi.