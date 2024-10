Meloni introduce il mese bianco: non si paga alcuna tassa | Nemmeno quelle sulla pensione: ecco la data

Un mese senza tasse: non è un sogno ma è tutto vero! Ecco quando arriverà

Una delle incombenze più pesanti, per gli italiani ma in realtà per molti cittadini nel mondo, è quella delle tasse. Specialmente in Italia, la cui situazione la conosciamo bene poiché la viviamo tutti i giorni, sono molti i soldi che vanno versati ogni giorno, per i motivi più disparati. Per comprendere a quanto ammonta questa cifra, basti pensare alla differenza tra stipendio lordo e stipendio netto in busta paga: non è affatto banale!

Uno dei sogni irrealizzabili di molti italiani, quindi, è quello che le tasse spariscano per sempre e che tutti i servizi che quei soldi alimentano continuino ad esistere senza però la necessità di rifoggiarli e rifinanziarli con quelli dei cittadini. Irrealizzabile, per l’appunto.

Giorgia Meloni, però, ha in parte realizzato questo desiderio: finalmente arriva il mese bianco, nel quale non si pagherà nessuna tassa e nemmeno quella sulla pensione. Ecco quando cade: non vediamo l’ora!

Bonus Natale e zero tasse per tutti

Ci avviciniamo sempre di più al Natale, la festività che riunisce tutte le famiglie italiane e le raccoglie attorno a un tavolo per gustarsi il tempo insieme, tra buon cibo e giochi in scatola. Per quanto romantico, il Natale però porta con sé alcuni problemi come quello dei costi: tra spesa per le cene in famiglia e soldi che escono per i regali a tutti, molti si trovano ad iniziare l’anno nuovo facendo fatica, specialmente dal punto di vista economico. Finalmente, quest’anno molti italiani godranno di un aiuto davvero molto atteso, quello del bonus Natale: in particolar modo, quest’anno ne godranno anche e soprattutto i pensionati.

Già visto in passato, il bonus Natale è conosciuto anche come bonus tredicesima ma il suo nome vero è quello di importo aggiuntivo delle pensioni al minimo. Questo spetta ai pensionati che percepiscono uno o più trattamenti previdenziali con importo complessivo non superiore al trattamento minimo. Per riceverlo non si deve presentare alcuna domanda, poiché viene erogato in automatico.

Il bonus Natale è esentasse

Per quanto riguarda l’importo, il bonus Natale ammonta a 154,94 euro e non è soggetto a rivalutazione, quindi la somma resta questa indipendentemente dall’inflazione. Questo importo arriva per intero solo a chi prende una pensione più bassa di 598,61 euro al mese. Altro punto importante, poi, è quello delle tasse: i soldi del bonus Natale, infatti, non costituiscono reddito e quindi sono esentasse.