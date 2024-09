Meloni ci ricasca: pagheremo il “SuperCanone RAI” di fine estate | 100€ in più in base all’età

Ennesima batosta per gli italiani. A fine estate pagheremo il ‘Supplemento Canone RAI’. Ecco di che cosa si tratta.

Sembrerebbe che per gli italiani non ci sia ancora una tregua alle tasse e ai pagamenti e, proprio in queste ore, Giorgia Meloni avrebbe annunciato una novità. Si tratta del cosiddetto ‘Supplemento Canone RAI’ che varia a seconda dell’età e può arrivare a costare persino 100€. Inutile dire che la cosa non ha entusiasmato per niente le famiglie italiane e qualcuno ha già avuto da ridire.

Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta e perché, dal giorno alla notte, potresti vederti scomparire alcuni canali dalla tua televisione.

Negli ultimi mesi si è discusso parecchio del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Attraverso questa nuova tecnologia, è possibile avere più canali e con maggiore qualità. Dal 28 agosto di quest’anno, moltissimi italiani si sono ritrovati dunque a non riuscire più a vedere alcuni canali RAI in HD, tra cui: Rai Storia HD, Rai Radio 2 Visual HD e Rai scuola HD. Per poter beneficiare nuovamente di questi canali, è necessario possedere una televisione abilitata o acquistare un nuovo decoder.

Oltre quindi alla tassa del Canone Rai, particolarmente detestata dagli italiani, la Meloni ha deciso di aggiungere anche questo supplemento.

Come scoprire se la nostra televisione è abilitata

Come detto precedentemente, esistono alcune televisioni che sono già abilitate di per sé al nuovo digitale terrestre. Tra queste troviamo sicuramente quelle acquistate dopo il 2019, perché da quell’anno in poi ogni dispositivo prodotto era abilitato al DVB-T2. In ogni caso, per essere sicuri al 100% di non spendere inutilmente i nostri soldi per un nuovo decoder, basta premere i tasti 100 o 200. Se vediamo entrambi i canali, allora la nostra televisione è perfettamente abilitata al nuovo digitale terrestre.

Ma come fare per ricevere gratuitamente un nuovo decoder? Eccotelo spiegato nel dettaglio.

Come ricevere un decoder gratuito

Purtroppo, alcuni decoder venduti in commercio possono addirittura arrivare a costare intorno ai 100€. Il Governo Meloni ha però deciso di garantire ad una fetta della popolazione il Bonus Decoder, facilmente ottenibile chiamando il numero verde 800 776 883. Per poter rientrare in questa agevolazione è fondamentale avere almeno 70 anni d’età e una pensione non superiore ai 20mila euro annui. La scadenza entro cui poter ottenere un decoder completamente gratuito è il 31 ottobre del 2024.

Insomma, non attendere un secondo di più e controlla se la tua televisione è abilitata al nuovo digitale terrestre. Non rimanere fuori da alcuni canali!