Meloni approva il Bonus Decesso: se ti muore un parente ti riempiono di soldi | 1550€ sul tuo conto

In pochi lo conoscono, eppure esiste quello che viene chiamato da molti come Bonus Decesso, se muore un parente, prendere questi soldi è un dato di fatto. Cerchiamo di capire meglio questo punto.

Le nostre vite sono appese veramente a un filo, in quanto un giorno ci siamo e l’altro chi può dirlo? Ovviamente si spera sempre che le Parche usino quella forbice il più tardi possibile e che ci diano un destino lungo e piacevole, piuttosto che una morte improvvisa e sicuramente ingiusta in base all’età di quando sopraggiunge.

Purtroppo di piani possiamo farne quanti vogliamo ma non spetta a noi decidere se potranno realizzarsi o meno, per quello alla fine conviene veramente vivere la vita presente giorno dopo giorno, senza perdere tempo in sciocche questioni, ma stare con i propri cari tutto il tempo pssibile in armonia.

Quando purtroppo un parente viene a mancare, nella tristezza del momento, in pochi conoscono quello che è stato definito come il “Bonus Decesso“, confermato anche quest’anno dal governo Meloni. Ecco di cosa parliamo.

Le pratiche da svolgere dopo un decesso

Quando una persona cara muore è sempre un momento tragico nella vita di tutti, in quanto in alcuni contesti, in base anche al grado di affetto che si provava per quella persona, è come se un pezzo di cuore fosse morto con lei. Il problema della Società attuale è quello di dover per forza andare sempre di corsa in tutto, non avendo quindi il tempo di vivere il lutto nella maniera più consona a ognuno di noi.

Bisogna riprendersi abbastanza velocemente in quanto ci saranno moltissime pratiche da affrontare, come per esempio la disdetta delle utenze, le pratiche di successione, la chiusura del conto corrente e così via. Tra queste, bisognerà pensare anche al funerale e a tutte le varie spese.

La dichiarazione dei redditi

Quando un parente muore, se il grado di parentela è molto ravvicinato, come per esempio un genitore, spetterà a voi presentare la dichiarazione dei redditi in base agli ultimi movimenti effettuati dalla persona prima di morire. Ed è in questa fase che potrete richiedere, quello che in molti hanno definito come il “Bonus Decesso“, confermato anche dal nuovo governo, cioè scaricare nella dichiarazione dei redditi le spese del funerale.

Otterrete il 19% delle detrazioni su un importo massimo, per ogni decesso, di 1550 euro. Dovrete quindi presentare le varie fatture che vi verranno consegnate dall’impresa funebre alla commercialista/Caf e avrete finito.