Meloni ammazza le tredicesime: non verranno più erogate sulle pensioni | Con qualcuno doveva prendersela

Questa categoria di pensionati non si vedrà recapitare la famosa tredicesima il 2 dicembre, in quanto lo Stato ha deciso così.

Che siate lavoratori o pensionati, oltre alle canoniche mensilità percepite, la maggior parte riceve anche la famosa tredicesima che arriva con la busta paga/cedolino di dicembre. Alcuni lavoratori poi hanno anche la fortuna di vedersi inoltrare la quattordicesima nel periodo estivo.

Naturalmente c’è una grande differenza tra lo stipendio e la pensione, in quanto il primo è sempre più alto del secondo. Ci sono precisi calcoli che vengono eseguiti a fine attività lavorativa che elargiranno all’ex lavoratore, il proprio bonifico mensile. In base al lavoro svolto, al tipo di contratto e alle mensilità prese negli anni, l’importo della pensione sarà ovviamente differente.

Generalmente la tredicesima viene versata a tutti i pensionati, eppure c’è un ma, in quanto, questa fetta di popolazione non se la vedrà accreditare sul conto quest’anno. Com’è possibile? Lo Stato ha deciso così.

Il calcolo della tredicesima

Per quanto riguarda i pensionati, la tredicesima verrà inoltrata con il pagamento del 2 dicembre e nel cedolino ci sarà appunto questa maggiorazione, la quale non sarà soggetta a decurtazioni di addizionali regionali e comunali. Generalmente la cifra sarà pari all’importo dello stipendio/pensione lorda che si prende normalmente, anche perché la cifra verrà accumulata mese per mese.

È palese intuire quindi che tutti coloro che hanno smesso di lavorare nel 2024, non vedranno una cifra per intero, ma soltanto quella inerente ai mesi lavorati. Per vedere la tredicesima completa dovranno quindi attendere il prossimo anno. C’è però una categoria che non se la vedrà commissionata per molto tempo, sveliamo il motivo.

Niente tredicesima per questi pensionati

Questa categoria di pensionati sono rimasti scioccati dopo aver appreso che per loro non ci sarà nessuna tredicesima prevista nel pagamento di dicembre. Questo succederà a tutti coloro che hanno aderito all’Ape Sociale per poter andare in pensione prima, quindi a 63 anni e 5 mesi anziché a 67 anni.

Fino al raggiungimento dell’età prevista, i pensionati si vedranno inoltrare soltanto 12 mensilità, anche perché per lo Stato questa agevolazione non può essere considerata già la pensione, bensì un accompagnamento prematuro a questa fase di vita, per questo motivo le agevolazioni non saranno commissionate all’ex lavoratore, fino al momento in cui si potranno dire ufficialmente in pensione. Per quanto molti hanno storto il naso per questa clausola, non ci possono fare nulla, visto che le prerogative per poterci accedere sono queste, così come per le altre agevolazioni come per esempio Opzione Donna.