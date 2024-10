Ma quale bonus spesa da 1000€? Il Governo batte ancora cassa | Nuova raccomandata verde da pagare

Sta per arrivare una nuova raccomandata verde e come sapete vuol dire che i cittadini dovranno pagare qualcosa, la speranza di ricevere il bonus spesa da 1000€ quindi, passa in secondo piano?

I cittadini sono sempre “a caccia” di bonus, sconti ed esenzioni da poter presentare durante i propri acquisti e/o pagamenti, in modo da poter risparmiare e non intaccare il proprio budget familiare. Ovviamente tutto dipenderà dall’ISEE che andrete a presentare in fase di domanda, per ricevere più o meno agevolazioni.

In base al reddito annuale, potreste anche non ricevere nulla come invece tutto il contrario, qualora foste in una situazione di forte bisogno. Naturalmente per sapere di quali agevolazioni potrete usufruire vi conviene recarvi direttamente al Caf di zona o alla sede INPS più vicina.

In questo preciso momento però, c’è una preoccupazione che potrebbe toccare molti italiani, in quanto presto potrebbero ricevere una raccomandata verde da pagare e non sarà sicuramente piacevole. Ecco di cosa parliamo.

Bonus spesa da 1000€

Apriamo una breve parentesi, prima di affrontare il discorso della raccomandata, in quanto sono giorni che sta girando una voce molto insistente, per la quale da gennaio 2025, molte famiglie potrebbero ricevere un bonus da 1000€ da spendere per fare la spesa alimentare. Per il momento non c’è stata una conferma o smentita in merito, in quanto si ipotizza che potrebbe essere disponibile con la prossima Legge di Bilancio 2025.

Questi soldi potranno essere richiesti da chi dimostra un ISEE inferiore ai 10.000 euro, in una famiglia monoreddito, con un solo genitore lavoratore e di risiedere in aree con un tasso elevato di disoccupazione. Prendete ovviamente tutto “con le pinze”, in quanto non si sa ancora se questa sia una notizia reale o meno e soprattutto in che modo si potrà ottenere questa agevolazione. Bisognerà attendere la prossima Legge di Bilancio per saperne qualcosa in più.

La raccomandata verde

Tornando al focus del nostro articolo, tutti coloro che avranno ristrutturato la propria casa mediante l’utilizzo del Superbonus, senza aver provveduto ad aver modificato la propria situazione al catasto, nei prossimi giorni riceverà una raccomandata dall’Agenzia dell’Entrate, dove verranno sollecitati a mettersi in regola.

Tra l’altro, come letto su money.it, Giorgetti avrebbe stabilito che le rendite catastali per tutti gli immobili che hanno usufruito del bonus per la ristrutturazione, saranno più alte. Si vocifera anche che chi non provvederà quanto prima a regolarizzare la propria posizione al catasto potrebbe pagare una multa abbastanza consistente. Attendiamo quindi sviluppi in merito.