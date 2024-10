“Ma che vuol dire questa cifra?” | INPS, mazzata per questi pensionati: dramma sul cedolino

Alcuni pensionati riceveranno una brutta sorpresa nel cedolino di ottobre da parte dell’Inps se rientreranno in questo particolare scenario. Purtroppo non potranno farci nulla, ecco a chi capita.

Andare in pensione è una delle mete più attese da parte dei lavoratori, in quanto dopo tanto lavoro finalmente potranno godersi il meritato riposo. Anche se ogni anno questo sogno diventa sempre più lontano, vista l’età pensionabile che si allunga sempre di più, prima o dopo, dovremmo andarci tutti (si spera).

Naturalmente, anche il cedolino pensionistico, così come la busta paga dei lavoratori è gestita dall’Inps, per quanto riguarda tasse e detrazioni. Ogni mese vediamo infatti delle voci specifiche che indicano proprio questi pagamenti dovuti allo Stato.

Capita però che in alcune circostanze, il pensionato, in questo caso, ma succede anche ai lavoratori, potrebbe ricevere una cattiva notizia da parte dell’Inps. Ecco perché alcuni cedolini di ottobre saranno notevolmente ridotti.

Gli aumenti del mese di ottobre

Come possiamo leggere da money.it, si è parlato molto di possibili aumenti sui cedolini pensionistici che saranno versati nel mese di ottobre, ma da quello che è stato riportato, non sarebbero previste altre rivalutazione degli importi in base all’inflazione. Una piccola parte di pensionati potrà vedersi un aumento del cedolino, per quanto riguarda il conguaglio Irpef.

In pratica per alcuni contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e hanno inserito l’Inps come sostituto d’imposta, successivo al 20 giugno, dal conguaglio potrebbe essere che si troveranno un aumento, qualora l’imposta risultasse a debito.

Chi avrò un cedolino più basso

In merito al discorso appena fatto nel paragrafo precedente, chiunque nel conguaglio gli fosse riconosciuto un debito invece, potrebbe trovarsi una cattiva sorpresa nella pensione di ottobre e novembre, in quanto l’Inps, per aiutare il cittadino, ritirerebbe la cifra dovuta in due tranche.

Questo succede quando il pensionato nel 2023 abbia avuto più redditi, presentando quindi più Certificazioni uniche. Per sapere se la vostra situazione risulta essere tra quelle appena descritte, dovrete attendere il pagamento del 1° ottobre, in quanto la cifre mensile sarà ridotta notevolmente in alcuni casi. Verificate quindi al Caf o direttamente all’Inps la situazione, qualora non vi fosse chiara la motivazione di questa diminuzione. Oltre questo, come suggeriscono anche da money.it, non dovrebbero essere previsti cambiamenti rispetto al cedolino del mese scorso, in quanto come già rivelato, non ci saranno aumenti previsti. In merito alle tasse invece, ci saranno sempre i medesimi valori, come per esempio le varie addizionali. Ricordatevi inoltre, che in base all’ISEE potrete avere delle aliquote agevolate.