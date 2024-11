Lo Stato ti riconosce fino a 3600 euro senza limiti di Isee: ti basta solo una domandina | L’entrata extra che tutti aspettavano

Fino a 3600 euro per tutti: non serve l'Isee per averli (cataniaoggi.it / pexels)

L’entrata extra che sognano tutti è finalmente realtà. Non serve l’Isee basso per ottenerla

La spesa alimentare costa nettamente di più e lo stesso si può dire del carburante per l’auto, delle bollette relative a luce e gas, delle offerte telefoniche per i gigabyte dello smartphone e per il Wi-Fi a casa e così via: insomma, è innegabile che la vita stia diventando sempre più cara.

Dall’altro lato, però, è altrettanto impossibile da negare che le entrate economiche di ogni famiglia siano sempre uguali a sé stesse: gli stipendi non sono aumentati con l’aumentare del costo della vita e, anzi, in alcuni casi sono subentrate crisi di settore che hanno determinato cassa integrazione, licenziamenti e riduzioni della busta paga.

In un panorama del genere, essere fiduciosi nel futuro e sperare che presto tutto cambierà è molto difficile, così come è arduo riuscire ad arrivare a fine mese senza l’aiuto della famiglia, per chi ha la fortuna di averne una presente anche dal punto di vista economico.

A supportare i più fragili ci pensa lo Stato, con bonus ed agevolazioni specifiche: oggi parliamo della somma allettante di 3600 euro, erogata a moltissimi italiani senza che rispettino alcun requisito Isee. Scopri di che cosa si tratta, potresti riceverli anche tu!

3600 euro dallo Stato: l’Isee non c’entra niente

L’Isee, acronimo di Indicatore della situazione economica equivalente, altro non è che un parametro che viene calcolato sulla base di alcune variabili come il patrimonio, le spese, i redditi e la composizione di uno specifico nucleo famigliare. Questo parametro più è basso e più permette a quella persona o a quella famiglia di accedere a determinati bonus e sostegni statali, pensati proprio per aiutare chi è più in difficoltà.

Ci sono però altre forme di sostegno del tutto indipendenti da questo indicatore: ne sono un esempio le agevolazioni relative alla Legge 104 del 1992, cioè quella che tutela le persone con una disabilità grave. Ecco cosa riconosce a chi ne rispetta i requisiti!

3600 subito per te!

Ai titolari della Legge 104, lo Stato riconosce detrazioni fiscali per l’acquisto di veicoli, bonus per l’asilo nido che ammontano fino a 1500 euro, sconti sulla bolletta elettrica di casa se si necessita di apparecchiature elettromedicali speciali e un bonus sostitutivo dell’accompagnamento per i grandi invalidi fino a 878 euro.

A tutto ciò, però, si unisce anche un assegno speciale pensato per i nuclei famigliari con figli al di sotto dei 3 anni i cui problemi di salute gli impediscono di frequentare il nido. Indipendentemente dall’ISEE, questo sostegno per loro può arrivare fino a 3600 euro: la cifra esatta dipende dalla patologia del bambino.