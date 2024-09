Libretto auto, adesso diventa obbligatorio il rinnovo: proprio come la patente | Altri 250€ alla Motorizzazione

Novità per quanto riguarda il libretto auto. Da adesso in poi dovrai dare altri 250€ alla Motorizzazione. Ecco perché.

Alle spese da sostenere ogni mese non c’è mai fine e, proprio in queste ore, è stata annunciata una novità riguardante il libretto delle nostre auto. Il guidatore, senza saperlo, potrebbe infatti arrivare a pagare fino a 250€ alla Motorizzazione. Nel caso in cui decidesse di fare uno specifico cambiamento, la cosa non gli verrebbe certamente regalata. Ma di che cosa si tratta?

Nel seguente articolo scoprirai dunque perché potresti dover sostenere tale cifra e come procedere a tale pagamento.

Non tutti i guidatori italiani sono a conoscenza di un dettaglio assai importante. Quando si è in possesso di un veicolo, vi è la possibilità di modificare la sua targa. In America si tratta di una scelta molto comune e sono in diversi a decidere di scrivere frasi assurde nella targa del proprio veicolo. Nonostante in Italia non sia una cosa così frequente, è comunque possibile e abbastanza semplice.

L’unico problema? Questo cambiamento non viene certamente regalato e può arrivare a costare anche diversi soldi.

Come poter cambiare la targa del proprio veicolo

Come ben sappiamo, le targhe nella nostra nazione posseggo una sequenza di 2 lettere, 3 numeri e 2 lettere. Per poter personalizzare questa parte della nostra auto, è necessario dunque scegliere una sequenza che rispetti la regola e che non abbia le lettere Y,X o Z in prima posizione. Come se non bastasse, è fondamentale non scegliere la I, la O, la Q e la U, perché facilmente confondibili con i numeri posti al centro della targa.

Oltre però alle regole riguardanti il format da seguire, quando si vuole personalizzare la nostra targa la spesa è interamente a carico del guidatore.

Quanto pagare alla Motorizzazione

Per poter richiedere una nuova targa, è fondamentale recarsi al Dipartimento dei Trasporti Terrestri e alla Motorizzazione, per procedere così alla domanda. Devono essere portati anche: un documento di riconoscimento, il libretto di circolazione dell’auto e ben 150€. Nel caso in cui però si decidesse di fare il tutto tramite un intermediario, allora la cifra potrebbe raggiungere i 250€. Bisogna inoltre sottolineare, che tale richiesta verrà approvata nel caso in cui la combinazione non sia stata già abbinata ad un altro veicolo e non violi il regolamento.

Insomma, se anche tu avevi intenzione di modificare la tua targa, ricordati che tutto quanto ha un prezzo e spesso anche abbastanza elevato!