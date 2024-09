Lavoro, maxiconcorso per diplomati: è quello con lo stipendio più alto di sempre | 50.000€ l’anno

Uno stipendio da sogno e basta solo il diploma: partecipa subito al concorso

Non tutti, oggi come oggi, hanno un lavoro che gli piace e che li soddisfa. Sebbene la situazione stia gradualmente migliorando, infatti, molti dipendenti e quindi molte aziende soffrono ancora le crisi economiche che, dal 2020 in poi, si sono riversate sull’economia italiana. A partire dalla pandemia, infatti, molti beni di prima necessità sono aumentati di prezzo, così come le materie prime: in questo contesto, molte aziende han dovuto ridimensionare le proprie uscite.

Di conseguenza, sono tanti i lavoratori che si trovano, pur con un contratto a tempo indeterminato, a prendere poco rispetto alla propria professionalità, oppure a dover vivere lunghi periodi di cassa integrazione senza lavorare né poter far niente. Se anche tu ti trovi in questa situazione, ecco un concorso che non puoi lasciarti sfuggire: guadagnerai tantissimo.

Il maxi concorso più atteso: fino a 55mila euro all’anno

La Banca d’Italia ha finalmente pubblicato il bando di concorso più atteso di sempre. Rivolto a diplomati e laureati, vanta una prospettiva di guadagno che, già all’ingresso, offre uno stipendio tra i 40mila e i 55mila euro lordi all’anno. Nello specifico, Bankitalia ricerca esperti ed assistenti con orientamento nelle discipline economiche per un totale di 61 nuove assunzioni, suddivise in quattro profili professionali: uno è per gli assistenti, e qui basta il diploma, mentre gli altri tre coinvolgono gli esperti e in questo caso è richiesta la laurea. Riuscire a superare questo concorso, dati i vantaggi che offre questo posto di lavoro, non si preannuncia facile: gli stipendi preannunciati, infatti, sono tra i più alti della Pubblica amministrazione.

Scendendo nel dettaglio, sono richiesti 20 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali, 15 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, 6 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche e 20 assistenti con orientamento nelle discipline economiche.

Come si svolge il concorso

Per i tre profili di esperti il concorso inizierà con una prova preselettiva sulle materie oggetto di tutto il concorso, seguita da una prova scritta consistente in quattro quesiti a risposta sintetica e un elaborato in inglese. Infine la prova orale sulle materie già indagate nello scritto, con in più la conversazione in inglese.

Per gli assistenti, invece, la prova preselettiva è sostituita da una graduatoria in base al punteggio assegnato ai titoli (cruciale quindi il voto di maturità). Si prosegue poi con la scritta, con tre quesiti a risposta sintetica e un elaborato in inglese e una orale.