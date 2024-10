Lavoro, l’offerta è senza senso: 4076€ al mese per stare di fronte al PC | Stipendio più alto mai registrato

Candidati subito, l’offerta lascia senza fiato: uno stipendio incredibile

Non è facile, oggi come oggi, avere un lavoro soddisfacente sotto ogni punto di vista. Fino a qualche decina d’anni fa, infatti, anche i lavoratori più umili, sebbene stanchi delle mansioni pesanti a livello fisico come quelle di muratori o operai, erano soddisfatti però dal punto di vista economico, ad esempio. Allo stesso modo, anche chi era in ufficio o aveva posizioni di prestigio che richiedevano ore ed ore lontano dalla famiglia, godeva di stipendi decisamente interessanti, soprattutto se comparati al costo della vita.

Oggi, invece, gli stipendi sono uguali a sé stessi da moltissimi anni ma, dall’altro lato, il costo della vita è aumentato vertiginosamente. Questo ha portato a un generale impoverimento della popolazione, che quindi è spesso alla ricerca di nuove opportunità lavorative che possano assicurare loro entrate più consistenti, oppure lavori meno pesanti che gli garantiscano più ore a casa con chi amano.

Il lavoro di cui vi parliamo oggi vi lascerà letteralmente senza fiato. Chi lo svolge non deve fare altro che stare seduto di fronte al pc e la paga, per questa mansione, è esageratamente alta: ecco di che cosa si tratta, come ci si candida e soprattutto quanto dà.

Un’offerta di lavoro da sogno: 4mila euro al mese

Oggi parliamo di uno stato molto chiacchierato per via della qualità della vita che offre, delle belle città che lo caratterizzano e delle mete turistiche che annualmente attirano migliaia di visitatori da tutto il mondo: il Belgio. Proprio in questa nazione, infatti, si sta assistendo a un problematico calo della manodopera: molti settori, infatti, non hanno un numero di lavoratori tale da soddisfare tutte le richieste aziendali. Per questo motivo, il Belgio è alla disperata ricerca di lavoratori provenienti sia dalle sue città che dall’estero, così da riportare la situazione economico-produttiva ai livelli di una volta.

Il reddito medio, in Belgio, secondo lo Statbel che è l’ufficio statistico belga si aggira intorno ai 4076 euro lordi, mentre in Italia siamo su cifre di 2330 euro lordi. Inoltre, in questa nazione è in vigore la settimana corta di 4 giorni, realtà che molte aziende hanno già applicato: lavorando di meno rispetto all’Italia, si guadagna di più.

Le posizioni aperte

Sono molti i profili di cui il Belgio ha bisogno, in questo periodo e si aprono sia a persone qualificate e laureate che a lavoratori solo con il diploma o un attestato di scuola professionale. Si cercano, ad esempio, idraulici, elettricisti, meccanici, saldatori, macellai, camerieri e cuochi, colf e badanti, baby sitter ma anche interpreti, consulenti finanziari, professionisti del marketing, addetti alle risorse umane, tecnici e ingegneri nelle risorse rinnovabili ed architetti del software. Com’è chiaro, quindi, c’è davvero spazio per tutti!